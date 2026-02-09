Κάτι ο κατάσκοπος σμήναρχος, κάτι ο Γ. Παναγόπουλος και η… «τρυφερή» του σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, την οποία μετά μανίας «έπαιξε» το τριγωνάκι «Μέγαρο Μαξίμου – επικοινωνιακός μηχανισμός – φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης», μας έκαναν να ξεχάσουμε ότι το βασικό θέμα όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι πρόκειται για ένα ακόμη (ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ!) σκάνδαλο, που σκάει στην αυλή της κυβέρνησης. Εκτυλίχθηκε στα πέντε χρόνια που, κατά σύμπτωση, τη διαχείριση των ευρωπαϊκών και ελληνικών κονδυλίων στο υπουργείο Εργασίας είχε η διαχρονική γενική γραμματέας του υπουργείου κυρία, με τα όλα της, Αννα Στρατινάκη. Διαχρονική, εξηγώ, διότι από το 2019 έως το 2024, από το υπουργείο αυτό πέρασαν πέντε-έξι υπουργοί, οι οποίοι εκτός από το άχαρο κτίριο της οδού Σταδίου, «παραλάμβαναν» απαραιτήτως και την κυρία Στρατινάκη. Για λόγους που μόνο ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ γνωρίζει, η κυρία ήταν αμετακίνητη.

Για να το απλοποιήσω περαιτέρω: ο Παναγόπουλος δεν θα έπαιρνε κανένα κονδύλι, ευρωπαϊκό ή εγχώριο, διότι τα κονδύλια δεν περπατάνε στον δρόμο, αν δεν υπήρχε η κυρία Στρατινάκη να το εγκρίνει. Εντάξει ως εδώ;

Για όλα φταίνε οι άλλοι

Εντάξει, και πάμε παρακάτω. Λιγάκι, όχι μακριά. Η κυβέρνηση που κάνει «αβαβά» την περίπτωση της κυρίας Στρατινάκη, γιατί ξέρει – καλύτερα από τον καθένα – ότι αυτό το σκάνδαλο είναι καθ’ ολοκληρίαν δικό της, «γαλάζιο», και δεν πρόκειται να βαφτιστεί με τίποτε «πασοκικό» λόγω Παναγόπουλου, δεν μας έχει πει τίποτε για το γεγονός ότι εις των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο φέρεται να είναι ο επίσης γνωστός και μη εξαιρετέος σύζυγός της, κύριος Γεωργίου.

Φυσικά, ισχύει απολύτως και εδώ, το τεκμήριο της αθωότητας. Προσωπικά και για λόγους αρχής, είμαι διατεθειμένος να δεχτώ τη σχετική δήλωση της κ. Στρατινάκη, ότι «δεν είχε καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση των κονδυλίων για την κατάρτιση από τον Δεκέμβριο του 2021 έως την αποχώρησή της από τη θέση της τον Αύγουστο του 2024».

Μάλιστα. Τι μας λέει εδώ η κυρία Στρατινάκη; Κύριε εισαγγελέα μου, άλλοι διαχειρίζονταν τα κονδύλια, όχι εγώ. Αλλοι δηλαδή «συνεργάζονταν» με τον Γιάννη Παναγόπουλο. Ποιοι άλλοι; Αλλοι κυβερνητικοί. Υπουργοί, γενικοί γραμματείς, ποιος ξέρει. Αρα, αυτός είναι και ο λόγος που η λαλίστατη κατά τα λοιπά κυβέρνηση, έχει αφήσει τη βρώμικη δουλειά, «Παναγόπουλος – ΠΑΣΟΚ – σκάνδαλο», στα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ…

Η σχέση Παναγόπουλου – ΠΑΣΟΚ

Περί της σχέσης του ΠΑΣΟΚ με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, επειδή το κατέχω καλά το θέμα, καθότι γνωρίζω τον άνθρωπο αρκετά χρόνια, έχω να πω τα ακόλουθα:

ο Παναγόπουλος ως δηλωμένος «παπανδρεϊκός» ήταν στενός φίλος του Γιώργου Παπανδρέου και είχε ενεργό ρόλο στην οργάνωση της υποψηφιότητας του Γιώργου στις εσωκομματικές εκλογές και τις πρόσφατες του 2024, και του 2007

επί προεδρίας Ανδρουλάκη δεν είχε περάσει το κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη, διότι δεν τον «αναγνώριζε» ως πρόεδρο

όσες συσκέψεις χρειάστηκε να κάνει ο Ανδρουλάκης για εργασιακά θέματα, αυτές πραγματοποιήθηκαν με άλλα στελέχη της ΓΣΕΕ, διότι ο Παναγόπουλος δεν εμφανιζόταν

ακόμη και για την υπογραφή της ενιαίας συλλογικής σύμβασης με τον ΣΕΒ, πρόσφατα, το ΠΑΣΟΚ παρότι συμφωνούσε σε γενικές γραμμές, δεν είχε την παραμικρή επίσημη ενημέρωση από πλευράς ΓΣΕΕ

κορυφαία στιγμή της σύγκρουσής τους, που παρά λίγο να στοιχίσει την αποπομπή του Παναγόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, ήταν μια μηχανορραφία του προέδρου της ΓΣΕΕ στις εκλογές της ΟΤΟΕ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα έπειτα από πολλά χρόνια, η Ομοσπονδία να περάσει υπό τη διοίκηση νεοδημοκρατών συνδικαλιστών

ο Παναγόπουλος ήταν γνώστης των προθέσεων της Χαριλάου Τρικούπη, να μην εκλεγεί ξανά στην ηγεσία της ΓΣΕΕ κατά το προσεχές συνέδριο της Ομοσπονδίας.

Αυτή είναι η πραγματικότητα, και ό,τι άλλο διαβάζετε, εδώ κι εκεί, δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αποποιηθεί το καινούργιο σκάνδαλο που έσκασε, σαν φωτοβολίδα, στα «καθαρά» της χέρια…

Συνεννοηθήκαμε; Το ελπίζω.

Το «παραμύθι» πήγε Ιωάννινα

Θλιβερό καθήκον με έφερε το Σάββατο στην πατρώα γη, και συνέπεσα έστω και από απόσταση μερικών χιλιομέτρων με τον εξ εφέδρων πρόεδρο της καρδιάς μας, τον πρόεδρο Αλέξη, ο οποίος κατάφερε να συγκεντρώσει στο ξενοδοχείο Du Lac καμιά 500ριά άτομα, για να τους παρουσιάσει το αυτοβιογραφικό του «παραμύθι». Αν και δεν μπόρεσα να… παραστώ (ένεκα το «καθήκον» που προανέφερα), εντούτοις κάτι φιλαράκια από το συνάφι μας, με ενημέρωσαν ότι αυτή δεν ήταν συγκέντρωση, ήταν εκδρομή των… ΚΑΠΗ των πέριξ των Ιωαννίνων νομών! Ελάχιστοι, μετρημένοι, νέοι, και οι περισσότεροι, συντριπτικά πολλοί, 60άρηδες και βάλε.

Ο πρόεδρος καταχειροκροτήθηκε κατά την άφιξή του στην υπόγεια αίθουσα του ξενοδοχείου, όπως χειροκροτήθηκε και σε ορισμένα σημεία της «εμπνευσμένης», όπως πάντα, ομιλίας του, αλλά ως εκεί. Τίποτε το εντυπωσιακό. Υποτονικά πράγματα. Οσο για την ομιλία του, είμαι σίγουρος ότι κανείς των παρισταμένων δεν θυμάται λέξη σήμερα…

Παρουσίες με νόημα

Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της εκδήλωσης ήταν η παρουσία της Ολγας του ΣΥΡΙΖΑ (διότι υπάρχει και η γνωστή Ολγα της ΝουΔου). Η Ολγα του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, φαινόταν κατενθουσιασμένη για τη συμμετοχή της στην εκδήλωση, είχε και ένα θερμό τετ α τετ με τον πρόεδρο για τις ανάγκες της τηλεοπτικής κάμερας, αλλά προφανώς σήμερα κάποια εξήγηση πρέπει να δώσει στον φουκαρά τον πρόεδρο Φάμελλο. Και δεν εννοώ για τους χαριεντισμούς με τον Τσίπρα εννοώ όλο αυτό. Στη βάση του τι κάνουμε, και πού πάμε. Αλλον βουλευτή δεν είδαν οι δικοί μου στην εκδήλωση – μόνο έναν πρώην, ονόματι Μιχ. Κατσή, εκλεγόμενο στη Θεσπρωτία. Υπήρχε και ένα… άρωμα Δούκα, Χάρη Δούκα, στην εκδήλωση: έδωσε το «παρών» ο δήμαρχος των Ιωαννίνων και εκ των κορυφαίων υποστηρικτών του δημάρχου Αθηναίων, Θωμάς Μπέγκας.

Αυτά. Τώρα σειρά έχει το Ηράκλειο να υποδεχθεί το rebranding του προέδρου…

Το άρθρο που «άναψε» φωτιές

Αναστάτωση μεγάλη εκ Λευκωσίας, για το περίφημο «καλώδιο», ήτοι την ηλεκτρονική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Αρθρο ενός κυπριακού site ονόματι offsite.com.cy είναι η αιτία. Δημοσίευσε άρθρο, το οποίο αποθέωνε τον γνωστό Μάκη Κεραυνό, υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, ως τον «μόνο λογικό» στη Μεγαλόνησο, διότι ο κύριος Μάκης εξ αρχής έχει αντιταχθεί στην κατασκευή του έργου, ως «οικονομικά ασύμφορου». Ο κύριος Μάκης τώρα, έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο της Αθήνας, επειδή έχει στυλώσει τα πόδια σε ένα έργο, το οποίο εμείς θέλουμε σώνει και καλά να τους το φτιάξουμε (άλλα περίεργα πράγματα αυτά που συμβαίνουν – σου λένε «δεν θέλουμε ρε φίλε» κι εσύ επιμένεις «όχι ρε, θέλετε, και θα πείτε κι ένα τραγούδι»!).

Μην τα πολυλογώ, το άρθρο του site άρεσε πάρα πολύ στον κύριο Μάκη, με αποτέλεσμα να το αναδημοσιεύσει η επίσημη ιστοσελίδα του κυπριακού υπουργείου Οικονομικών, να το πάρουν χαμπάρι στην πρεσβεία μας στη Λευκωσία, και να πέσει πανικός.

Τη συνέχεια, μπορείτε να τη φανταστείτε: το άρθρο «κατέβηκε» από τη σελίδα του υπουργείου, αλλά σηκώθηκε τόση σκόνη, που έφτασε μέχρι τα μέρη μας. Δεν βλέπω να μακροημερεύει στο υπουργείο ο κύριος Μάκης, φοβάμαι…

Η Λευκωσία αποφασίζει, η Αθήνα συμπαρίσταται μεν, αλλά κύριε Μάκη μου, είναι πολλά τα λεφτά…

Dream team συνταγματολόγων

Εγραφα για την απογευματινή εκδήλωση στο ξενοδοχείο King George στην πλατεία Συντάγματος, με τίτλο «Οι προϋποθέσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος», και άφησα να εννοηθεί ότι θα πρόκειται για one man show Βενιζέλου, δεδομένου ότι η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Κύκλο Ιδεών του. Οχι. Κάθε άλλο. Στην εκδήλωση θα μιλήσει η τρόπον τινά dream team των συνταγματολόγων της χώρας, εξού και η έναρξη έχει οριστεί στις 5 το απόγευμα. Αναλυτικά, και κατ’ αλφαβητική σειρά (με τους συνταγματολόγους δεν κάνεις τέτοια λάθη, να τους αναφέρεις δηλαδή όπως σου κατέβει στο μυαλό), θα τοποθετηθούν επί του θέματος, οι: Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφών Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Φίλιππος Σπυρόπουλος και Κώστας Χρυσόγονος.

Να επαναλάβω το κλασικό «όσοι πιστοί, προσέλθετε»; Να το επαναλάβω…