Την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, υπέβαλε η κυρία Άννα Στρατινάκη, επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως αναφέρει στην επιστολή της.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης:

«Η κυρία Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύντροφός της κ. Στρατινάκη φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Στρατινάκη είχε αναλάβει το 2024 χρέη Συνηγόρου του Καταναλωτή. Ο Συνήγορος φέτος αναβαθμίζεται σε Ανεξάρτητη Αρχή και θα συνέχιζε ως υποδιοικήτρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε διαθεσιμότητα από την ΕΡΤ έχει τεθεί και ένας δημοσιογράφος του οποίου πάγωσαν οι λογαριασμοί του καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση υπεξαίρεσης των εκατομμυρίων για την οποία κατηγορείται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.