Μια νέα πρόταση για την επόμενη ημέρα της «Διαύγειας» κατέθεσε χθες η Επιστημονική Επιτροπή του Ινστιτούτου «Αλέξης Τσίπρας», εγκαινιάζοντας την επόμενη φάση στην πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού – την παραγωγή και παρουσίαση επεξεργασμένων προτάσεων για μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, στη λογική της εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης, που, σε μετέπειτα φάση, θεωρείται δεδομένο πως θα ενταχθούν μέσα στο ευρύτερο πρόγραμμα που αναμένεται να καταρτιστεί στον δρόμο προς την κάλπη.

Η πρόταση του Ινστιτούτου, υπό τον τίτλο «Διαφάνεια», που παρουσιάζεται ως μετεξέλιξη της σημερινής «Διαύγειας», έρχεται ως αντιπρόταση στον σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με συγκλίσεις και αποκλίσεις από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί.

Η «Διαφάνεια» περιγράφεται ως ένα κεντρικό hub – μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα εποπτεύει όλες τις ροές του δημοσίου χρήματος, ενοποιώντας τα σημερινά δεδομένα από ανάλογες πλατφόρμες (από τις πληρωμές, τις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς), χωρίς κάποιος να χρειαστεί να τους ελέγξει χειροκίνητα.

Για να το πετύχει, η προτεινόμενη «Διαφάνεια» θα αξιοποιεί και τα εργαλεία ΑΙ και θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο όλα τα στάδια της σύμβασης και της πληρωμής. Οι στόχοι της τσιπρικής «Διαφάνειας» είναι η διευκόλυνση του κοινωνικού ελέγχου και της δημοκρατικής λογοδοσίας, η δημιουργία ενός αξιόπιστου ίχνους δεδομένων, η πρόληψη της απάτης και η ενίσχυση της «δυναμικής διακυβέρνησης».

Καμιά ανακοίνωση μέχρι το Πάσχα

Σημαίνει αυτή η πρωτοβουλία πως στην Αμαλίας επιταχύνουν το βήμα τους για ανακοινώσεις πιο οργανωτικές; Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, καθώς στο τσιπρικό στρατόπεδο δεν βιάζονται. Μάλλον το αντίθετο – περιμένουν να αποτυπωθούν τα νέα δεδομένα στον προοδευτικό χώρο, με ορόσημο το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που θα λάβει χώρα στις 27 με 29 Μαρτίου. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως καμία ανακοίνωση για την διακήρυξη δεν θα γίνει τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα, ενώ ασφαλείς εκτιμήσεις τοποθετούν εκτός απροόπτου μια τέτοια επόμενη κίνηση ευκολότερα μετά το καλοκαίρι του 2026 και όχι νωρίτερα από αυτό.

Κινήσεις ωστόσο θα υπάρξουν: πρώτον, επεξεργασμένες προτάσεις σαν την «Διαφάνεια» θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται από το ΙΑΤ και δεύτερον, η επιτροπή Σιακαντάρη που ανακοινώθηκε για την σύγκλιση των προοδευτικών ρευμάτων θα καταθέσει κι αυτή ένα κείμενο θέσεων που θα συμβάλει συμπερασματικά στα επόμενα βήματα – και μπορεί να δοθεί στη δημοσιότητα ακόμα και μέσα στον Μάρτιο.

Οι μετέχοντες στην παρουσίαση

Ο Τσίπρας, με άλλα λόγια, συνεχίζει για την ώρα το μοντέλο των παρουσιάσεων της «Ιθάκης», που αύριο θα λάβει χώρα στα Γιάννενα, με ομιλητές στο πάνελ μεταξύ άλλων τον πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρο Κόκκαλη, και τον άρτι αποχωρήσαντα από το ΠΑΣΟΚ Γιώργο Μπουλμπασάκο.

Η αναζήτηση στελεχών του ΠΑΣΟΚ που δεν έχουν την καλύτερη σχέση με την ηγεσία του κόμματος εξελίσσεται σε μοτίβο των παρουσιάσεων – από τον Γιώργο Σιακαντάρη έως τον Αντώνη Σαουλίδη και τον Μπουλμπασάκο, ο Τσίπρας μοιάζει να επιδιώκει να δημιουργήσει μια ρωγμές στην πασοκική βάση, που πολύ σταθερά την τελευταία δεκαετία της περιπέτειας του κόμματος δεν ήταν ιδιαίτερα φιλική απέναντί του.

Οσον αφορά τους μετέχοντες από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά, ο όρος που τέθηκε με την συμβολική επιλογή του εξώστη στο «Παλλάς» (αυτοργάνωση και αυτοδιάλυση) δεν έχει αλλάξει, όμως αυτό δεν σημαίνει πως στην Αμαλίας θα ήθελαν να δουν μια προσπάθεια συσπείρωσης μεταξύ κομματιών του άλλοτε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Και δη, αν αυτή η προσπάθεια επικουρείται ή περιλαμβάνει και την Χαριλάου Τρικούπη.