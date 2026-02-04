Τραγωδία με 15 νεκρούς μετανάστες σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Χίου μετά από σύγκρουση λέμβου διακινητών με σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας επέκρινε τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, μετά τη δήλωση του τελευταίου ότι «το δόγμα είναι φυλακή ή επιστροφή» για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε διερεύνηση της τραγωδίας που συνέβη τη νύχτα της Τρίτης.

Η νέα τραγωδία με 15 νεκρούς μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Χίου, το βράδυ της Τρίτης (3/2), μετά από σύγκρουση λέμβου διακινητών με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός επιτέθηκε στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, με αφορμή τη δήλωσή του ότι «το δόγμα είναι φυλακή ή επιστροφή» για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Παράλληλα, ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

Αναλυτικά ο κ. Τσίπρας αναφέρει:

«Μας συγκλονίζει σήμερα όλους μια ακόμη τραγωδία, αυτή τη φορά στη Χίο.

Για άλλη μια φορά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους», που αναζητούν ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον.

Με τον αρμόδιο υπουργό, γνωστό για τις ξενοφοβικές αντιλήψεις του, να αποδίδει όλες τις ευθύνες στους «δολοφόνους διακινητές», πριν ακόμα υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα.

Με την εμπειρία της «διαχείρισης» της τραγωδίας της Πύλου.

Με τις πολιτικές της συσκότισης στις οποίες ειδικεύεται η σημερινή κυβέρνηση.

Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: Καμιά συγκάλυψη!».