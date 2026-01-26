«Η σκέψη μας σήμερα βρίσκεται στα Τρίκαλα, δίπλα στις οικογένειες που είδαν τη ζωή τους να γκρεμίζεται μέσα στις φλόγες», υπογραμμίζει, σε ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

«Οι εργαζόμενοι στη Βιολάντα δεν είναι απλά ονόματα σε μια είδηση, είναι οι δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν το πρωί για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ. Πονάει βαθιά να αναλογίζεται κανείς πως το 2025 έκλεισε με τον τραγικό απολογισμό δεκάδων νεκρών σε εργατικά δυστυχήματα στη χώρα μας. Αναρωτιέμαι, ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται κυνηγώντας την επιβίωση; Ως πότε η εργασία θα ταυτίζεται με τον κίνδυνο και όχι με τη δημιουργία;», προσθέτει διαμηνύοντας ότι «η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα».

«Μια οργανωμένη πολιτεία οφείλει να εγγυάται την προστασία της εργασίας με αυστηρούς ελέγχους και κανόνες που τηρούνται απαρέγκλιτα. Είναι χρέος μας να διαμορφώσουμε ένα κράτος που θα παρέχει πραγματική ασφάλεια για όλες και όλους, ώστε καμία ζωή να μη θυσιάζεται πια στον βωμό της κρατικής αδιαφορίας», τονίζει ο κ. Τσίπρας και καταλήγει: «Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους τους που σήμερα, για ακόμη μια φορά, θρηνούν την απώλεια δικών τους ανθρώπων».

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το πως ξέσπασε η φονική πυρκαγιά

Ανοιχτά είναι όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα» που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή των Τρικάλων. Τα ακριβή αίτια διερευνά κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των τεσσάρων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας στο φλεγόμενο εργοστάσιο καλούνται για το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης, ενώ στη συνέχεια οι σοροί θα μεταφερθούν στη Λάρισα για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό μίας ακόμα γυναίκας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι σοροί εντοπίστηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο εσωτερικό του εργοστασίου βρίσκονταν συνολικά 13 άτομα την ώρα που ξέσπασε η φωτιά. Από αυτά, 8 εργαζόμενοι κατάφεραν να απομακρυνθούν και κάποιοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και οι περισσότεροι πήραν εξιτήριο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης, η κατάσταση της υγείας του οποίου δεν εμπνέει ανησυχία.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τα θύματα

“Σήμερα, στις 4.30 π.μ., κατέφθασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ο πρώτος τραυματίας από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ». Στη συνέχεια, κατέφθασαν ακόμα έξι (6) τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης. Για προληπτικούς λόγους νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και περίπου, στις 10.00 π.μ., έλαβαν εξιτήριο.

Έως τώρα έχουν ανευρεθεί τρεις απανθρακωμένοι σοροί, οι οποίες θα μεταφερθούν στο ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και για να γίνει η ταυτοποίηση τους. Σημειώνεται ότι στο σημείο του συμβάντος καθώς και στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ έχουν μεταβεί Ψυχολόγοι για τη ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων“.

