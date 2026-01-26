Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αναβάλλει όλες τις κομματικές δραστηριότητες – κοπές πρωτοχρονιάτικης πίτας, πάνελ, περιοδείες στελεχών – μέχρι και την Τέταρτη.

«Η σκέψη όλων είναι αυτή τη στιγμή στην τραγωδία στα Τρίκαλα και στις οικογένειες των θυμάτων» λέει παράγοντας της κομματικής έδρας στην Πειραιώς. Νωρίτερα από το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αναφορές στο τραγικό δυστύχημα, κάνοντας λόγο και για απόδοση ευθυνών: «Δυστυχώς η ημέρα ξεκίνησε στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα, σε μια σύγχρονη μονάδα τροφίμων» είπε.

Και συνέχισε: «Η σκέψη μας σήμερα είναι με τις οικογένειες των θυμάτων. Να τους εκφράσω και εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου τα θερμά μας συλλυπητήρια. Ήδη κλιμάκιο της Πυροσβεστικής ερευνά τα αίτια αυτής της τραγωδίας, έτσι ώστε να μάθουμε ακριβώς τι έγινε και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου αναλογούν».

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της φωτιάς – Θρήνος για τις 4 εργαζόμενες

Ανοιχτά είναι όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα» που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή των Τρικάλων. Τα ακριβή αίτια διερευνά κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των τεσσάρων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας στο φλεγόμενο εργοστάσιο καλούνται για το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης, ενώ στη συνέχεια οι σοροί θα μεταφερθούν στη Λάρισα για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό μίας ακόμα γυναίκας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι σοροί εντοπίστηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο εσωτερικό του εργοστασίου βρίσκονταν συνολικά 13 άτομα την ώρα που ξέσπασε η φωτιά. Από αυτά, 8 εργαζόμενοι κατάφεραν να απομακρυνθούν και κάποιοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και οι περισσότεροι πήραν εξιτήριο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης, η κατάσταση της υγείας του οποίου δεν εμπνέει ανησυχία.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τα θύματα

“Σήμερα, στις 4.30 π.μ., κατέφθασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ο πρώτος τραυματίας από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ». Στη συνέχεια, κατέφθασαν ακόμα έξι (6) τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης. Για προληπτικούς λόγους νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και περίπου, στις 10.00 π.μ., έλαβαν εξιτήριο.

Έως τώρα έχουν ανευρεθεί τρεις απανθρακωμένοι σοροί, οι οποίες θα μεταφερθούν στο ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και για να γίνει η ταυτοποίηση τους. Σημειώνεται ότι στο σημείο του συμβάντος καθώς και στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ έχουν μεταβεί Ψυχολόγοι για τη ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων“.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η φωτιά ξέσπασε πριν τις 4.00 τα ξημερώματα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, την ώρα που η μονάδα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία. Αρχικά ακούστηκε έκρηξη λόγω της οποίας άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο. Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν τόσο ισχυρός που ακούστηκε στο κέντρο των Τρικάλων, ακόμα και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Αρχικά στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβεστικά οχήματα με 22 πυροσβέστες, ενώ λόγω της έντασης της πυρκαγιάς και του μεγάλου θερμικού φορτίου κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των υνάμεων. Δυνάμεις της ΕΜΑΚ αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων κλήθηκαν στο σημείο.

Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η μονάδα λειτουργούσε σε 24ωρη βάρδια, ενώ στο εσωτερικό υπήρχαν εύφλεκτα υλικά.

Στο σημείο βρέθηκαν οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας, η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι την Κυριακή είχαν βρεθεί σε εκδήλωση για την πρωτοχρονιάτικη πίτα.