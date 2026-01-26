Αναφορά στο τραγικό δυστύχημα σε εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα έκανε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου επισημαίνοντας ότι «η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των θυμάτων ενώ η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες».

Τόνισε επίσης, ότι στις δύσκολες συγκυρίες που διάγουμε είναι κρίσιμη η ενδυνάμωση της πατρίδας σε άμυνα, διπλωματία, οικονομία και κοινωνία υπογραμμίζοντας ότι προχωράμε σε αχαρτογράφητα νερά και η πολιτική σταθερότητα είναι εθνική αναγκαιότητα.

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν. Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

Το χρονικό της τραγωδίας

Φονική αποδείχθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα» που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή των Τρικάλων. Λίγο πριν τις 9.00 το πρωί ανασύρθηκαν οι σοροί τριών γυναικών που εργάζονταν στο εργοστάσιο, ενώ ακόμα μία σορός εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ. Μία ακόμα εργαζόμενη εξακολουθεί να αγνοείται. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι σοροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες εντός του εργοστασίου, στο οποίο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, λίγο πριν τις 4.00 τα ξημερώματα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, την ώρα που η μονάδα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία. Αρχικά ακούστηκε έκρηξη λόγω της οποίας άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι το εργοαστάσιο έχει κοπεί στα δύο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο εσωτερικό του εργοστασίου βρίσκονταν 13 άτομα. Από αυτά, 8 εργαζόμενοι κατάφεραν να απομακρυνθούν και μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας τους, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρά περιστατικά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς, τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης.

Αρχικά στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβεστικά οχήματα με 22 πυροσβέστες, ενώ λόγω της έντασης της πυρκαγιάς και του μεγάλου θερμικού φορτίου κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των δυνάμεων. Πλέον επιχειρούν συνολικά 13 οχήματα με περίπου 40 πυροσβέστες, καθώς και ειδικά μηχανήματα έργου και υδροφόρες των τοπικών αρχών. Στην κατάσβεση συνδράμουν και δυνάμεις από γειτονικούς νομούς. Δυνάμεις της ΕΜΑΚ αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων κλήθηκαν στο σημείο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση μέχρι τον πλήρη έλεγχο του μετώπου.

