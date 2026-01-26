Φονική φωτιά ξέσπασε στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα» στη βιομηχανική περιοχή των Τρικάλων, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς, μία αγνοούμενη και οκτώ τραυματίες.

Η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο εργοστάσιο, το οποίο έχει κοπεί στα δύο με καταρρεύσεις της σκεπής, και πυκνό καπνό που κάλυψε ευρύτερη περιοχή.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 13 οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες, με τη συνδρομή ειδικών μηχανημάτων και δυνάμεων από γειτονικούς νομούς, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από drone της Reuters.

Φονική αποδείχθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα», στη βιομηχανική περιοχή των Τρικάλων, που ξέσπασε στις πρώτες πρωινές ώρες, αφήνοντας πίσω της θλίψη και καταστροφή. Βίντεο της Reuters, που καταγράφηκε με drone, αποτυπώνει με καθαρό τρόπο το μέγεθος της φωτιάς και την ένταση της επιχείρησης κατάσβεσης. Από ψηλά, φαίνεται το εργοστάσιο να έχει κοπεί στα δύο, με τα μεταλλικά πάνελ να έχουν ανοίξει από την έκρηξη και τμήματα της σκεπής να έχουν καταρρεύσει, ενώ πυκνός καπνός και φλόγες καλύπτουν τον χώρο γύρω από το κτίριο.

Στο βίντεο, οι πυροσβέστες εμφανίζονται να επιχειρούν με προσοχή ανάμεσα σε καπνό και συντρίμμια, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε γειτονικά κτίρια. Η εικόνα από ψηλά αποτυπώνει με σαφήνεια το θερμικό φορτίο και την ένταση του μετώπου, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης αυξήθηκαν σε 13 οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες, με τη συνδρομή ειδικών μηχανημάτων και δυνάμεων από γειτονικούς νομούς.

Λίγο πριν τις 9:00 το πρωί, αποκαλύφθηκε η τραγωδία: τρεις γυναίκες ανασύρθηκαν νεκρές και λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και τέταρτη σορός, ενώ μία εργαζόμενη συνεχίζει να αγνοείται. Από τους υπόλοιπους εργαζόμενους, οκτώ κατάφεραν να απομακρυνθούν και μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Το drone του Reuters δείχνει επίσης τη συνολική κινητοποίηση στο σημείο, με πυροσβέστες και ειδικούς να συντονίζουν την επιχείρηση, ενώ ο καπνός εξαπλώνεται σε μεγάλη ακτίνα.

Τα πλάνα από ψηλά δεν καταγράφουν μόνο την καταστροφή αλλά και τη μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της τραγωδίας. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής. Το βίντεο του Reuters λειτουργεί ως ζωντανή μαρτυρία της φονικής νύχτας που στιγμάτισε την περιοχή.