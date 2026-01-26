Τραγωδία σημειώθηκε στα Τρίκαλα τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν μεγάλη φωτιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Τέσσερις εργαζόμενες εντοπίστηκαν απανθρακωμένες, ενώ μία ακόμη γυναίκα αγνοείται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις πρώτες πρωινές ώρες και εξαπλώθηκε γρήγορα στους χώρους παραγωγής, προκαλώντας σοκ τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον ευρύτερο κλάδο της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν πολύωρη μάχη για την κατάσβεσή της, ενώ οι έρευνες για τα αίτια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η «Βιολάντα» διαθέτει τρεις παραγωγικές μονάδες στη Θεσσαλία: το κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα, όπου παράγεται ο κύριος όγκος των προϊόντων, ένα σύγχρονο εργοστάσιο στη Λάρισα και μια τρίτη μονάδα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Συνολικά, ο όμιλος απασχολεί περίπου 250 εργαζόμενους. Τα προϊόντα του έχουν ισχυρή παρουσία στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, ενώ εξάγονται και σε πολλές αγορές του εξωτερικού.

Η πορεία της εταιρείας

Η ιστορία της «Βιολάντα» ξεκινά το 1975 από έναν συνοικιακό φούρνο στα Τρίκαλα, όπου, όπως αναφέρει η εταιρεία, «την παραγωγή ποιοτικών αρτοσκευασμάτων και ψωμιού διαδέχθηκε η αγάπη μας και το ταλέντο στη ζαχαροπλαστική, μετατρέποντας τα παραπάνω συστατικά σε επιχειρηματική δραστηριότητα με ένα και μοναδικό όραμα, τη δημιουργία και παραγωγή ποιοτικών, πρωτότυπων αλλά και παραδοσιακών γεύσεων σε κουλουράκια, μπισκότα και μπισκότα βρώμης από συνταγές που μας κληροδότησαν απλόχερα οι γιαγιάδες μας».

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία σημειώνει πως «στη διαδρομή αυτή μέχρι σήμερα έχουμε εξελίξει την ποικιλία των προϊόντων μας, προσθέτοντας διάφορες γεύσεις και καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης.

Σήμερα κατέχουμε μια ευρύτατη ποικιλία από 200 και πλέον προϊόντα, κερδίζοντας με το σπαθί μας τη φήμη του ποιοτικού και ευρηματικού παραγωγού μπισκότων, με δυνατότητες παραγωγής ευρείας κλίμακας, πάντα τηρώντας υψηλά πρότυπα ποιότητας».