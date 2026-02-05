«Ουσιαστικές και παραγωγικές»: με αυτόν τον διπλωματικό τρόπο χαρακτήρισε χθες ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Κιέβου, Ρουστέμ Ουμέροφ, τις τριμερείς διαπραγματεύσεις που είχε η ομάδα του στο Αμπου Ντάμπι με ρωσική αντιπροσωπεία υπό τον Ιγκόρ Κοστιούκοφ, τον αρχικατάσκοπο του Βλαντίμιρ Πούτιν – είναι από το 2018 διοικητής της GRU –, καθώς και τους δύο απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Από την πλευρά της, η Μόσχα είχε ήδη ξεκαθαρίσει από νωρίτερα πως δεν επρόκειτο να κάνει δηλώσεις στο πέρας της πρώτης ημέρας των συνομιλιών, που αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα. Από μια έννοια, ωστόσο, τα είχε πει όλα με τον τρόπο του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας πως ο ρωσικός στρατός θα συνεχίσει να πολεμάει στην Ουκρανία έως ότου το Κίεβο πάρει «αποφάσεις» που θα μπορούσαν να φέρουν το τέλος του πολέμου. Με άλλα λόγια, οι οιωνοί δεν είναι και οι καλύτεροι για τον δεύτερο γύρο τριμερών συνομιλιών που πραγματοποιούνται με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ο πρώτος γύρος, στα τέλη Ιανουαρίου, δεν είχε φέρει κάποια εξέλιξη στο πλέον ακανθώδες ζήτημα, το Εδαφικό, με τη Μόσχα να επιμένει σταθερά στην εκχώρηση όλου του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος που ελέγχουν οι ουκρανικές δυνάμεις. Αυτό, καθώς και οι μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι τα βασικά θέματα του νέου γύρου διαπραγματεύσεων. Και στο δεύτερο αυτό ζήτημα, ωστόσο, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, τα είπε όλα χθες κατηγορώντας το ΝΑΤΟ πως σχεδιάζει «σαφώς» μια «στρατιωτική επέμβαση» στην Ουκρανία –αναφερόταν στη δήλωση του ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πως άπαξ και επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, θα αναπτυχθούν αμέσως στρατεύματα, οπλισμός, εναέριες καθώς και ναυτικές δυνάμεις από την επονομαζόμενη «Συμμαχία των Προθύμων».

Λίγο μετά την έναρξη των χθεσινών συνομιλιών, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν πολυσύχναστη αγορά στην Ανατολική Ουκρανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκαπέντε. Παράλληλα, βέβαια, ο Πεσκόφ φρόντισε να διαμηνύσει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι «η Ρωσία κρατάει ανοιχτή την πόρτα για μια ειρηνική διευθέτηση της κατάστασης στην Ουκρανία» και να τον ευχαριστήσει για τις διπλωματικές του προσπάθειες. Παρότι το άφησε ασχολίαστο, το Κίεβο δέχθηκε ένα διπλωματικό πλήγμα πριν από τις συνομιλίες, αφού ο Τραμπ αρνήθηκε να καταδικάσει τη Ρωσία για τα μαζικά χτυπήματα της Τρίτης στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, παρά την υποτιθέμενη «ενεργειακή εκεχειρία» που είχε ο ίδιος εξασφαλίσει από τη Ρωσία στα τέλη Ιανουαρίου.

«Το να εκμεταλλεύεται η Ρωσία τις πιο κρύες ημέρες του χειμώνα για να τρομοκρατεί τον κόσμο είναι πιο σημαντικό γι’ αυτήν από το να στραφεί στη διπλωματία» σχολίασε ο Ζελένσκι κατηγορώντας τη Μόσχα πως εκμεταλλεύθηκε την «ενεργειακή εκεχειρία» για να σωρεύσει πυρομαχικά. Ο αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, αποφάνθηκε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «τήρησε τον λόγο του» ως προς την κατάπαυση του πυρός, προσθέτοντας ότι είχαν συμφωνήσει να διαρκέσει μόνο έως την Κυριακή.

Σι Τζινπίνγκ: Πρώτα μίλησε με Πούτιν και έπειτα με Τραμπ

Συνομιλίες τόσο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε χθες ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έχει όμως σημασία η σειρά: πρώτα είχε τηλεδιάσκεψη με τον ρώσο πρόεδρο και μερικές ώρες αργότερα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό πρόεδρο – ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου διευκρίνισε μάλιστα πως είχαν ενημερωθεί σχετικά από πριν. Το Κρεμλίνο φρόντισε επίσης να επισημάνει ότι ο Πούτιν αποδέχθηκε πρόσκληση του κινέζου ομολόγου του να επισκεφθεί την Κίνα «μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους» – ο Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, κατόπιν πρόσκλησης του Σι κατά την προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία τους τον Νοέμβριο.

Υστερα από μήνες εμπορικών εντάσεων, με αφετηρία τους δασμούς του Τραμπ, οι σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο σταθεροποιήθηκαν μετά τη συνάντηση των ηγετών τον Οκτώβριο στη Νότια Κορέα. «Εξαιρετικά ισχυρές» είχε χαρακτηρίσει τις σινοαμερικανικές σχέσεις ο Τραμπ τον Νοέμβριο. «Αριστη» χαρακτήρισε και τη χθεσινή του επικοινωνία με τον Σι. «Ολα πολύ θετικά» σχολίασε. «Η σχέση με την Κίνα και η προσωπική σχέση μου με τον πρόεδρο Σι είναι εξαιρετικά καλή». Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, ο Σι συμφώνησε να αυξήσει τις αγορές σόγιας από τις ΗΠΑ. Παράλληλα με αυτή τη χειρονομία καλής θέλησης, ωστόσο, προειδοποίησε τον Τραμπ ότι «θα πρέπει να χειριστεί με σύνεση το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν».

Λιγότερα «ναι μεν αλλά» υπάρχουν στην «άνευ όρων» στρατηγική συμμαχία Κίνας και Ρωσίας. Για μια «υποδειγματική» στρατηγική συνεργασία και εταιρική σχέση μίλησε χθες ο Πούτιν, υποστηρίζοντας μάλιστα πως αποτελεί «παράγοντα σταθερότητας» μέσα στην «παγκόσμια αναταραχή».