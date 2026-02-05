Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ξεκίνησε επίσκεψη στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του μέσω του X.

Ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα κατήγγειλε «μαζική» επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία σε σιδηροδρομική υποδομή στη βόρεια περιφέρεια Σούμι.

Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του μέσω της πλατφόρμας X. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης της Πολωνίας προς το Κίεβο, εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής.

Ο Τουσκ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι σχεδιάζει να μεταβεί στο Κίεβο μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Αντρέι Ντομάνσκι. Ο τελευταίος εργάζεται για την προετοιμασία διεθνούς διάσκεψης με στόχο την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου.

Νέα ρωσική επίθεση με drones

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον σιδηροδρομικών υποδομών στη βόρεια περιφέρεια του Σούμι.

Σύμφωνα με τον Κουλέμπα, στοχοθετήθηκε και η ενεργειακή υποδομή των σιδηροδρόμων. Ο ίδιος ανάρτησε στο Telegram φωτογραφίες που δείχνουν βαγόνια με εκτεταμένες ζημιές, επισημαίνοντας ότι «ο εχθρός προσπαθεί να σταματήσει την κυκλοφορία των τρένων» και χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως «άλλη μια πράξη τρομοκρατίας» κατά του ουκρανικού εφοδιασμού.

Επιθέσεις και τραυματισμοί στο Κίεβο

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με drones στη διάρκεια της νύχτας εναντίον του Κιέβου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο Κλίτσκο ανέφερε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες, ενώ σε άλλη περιοχή συντρίμμια έπεσαν στη στέγη κτιρίου γραφείων προκαλώντας πυρκαγιά. Συντρίμμια εντοπίστηκαν επίσης κοντά σε εμπορικό κέντρο, ενώ έσπασαν παράθυρα σε παιδικό σταθμό.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε τη νύχτα δύο βαλλιστικούς πυραύλους και 183 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, εκ των οποίων η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 156. Ένας ακόμη άνδρας τραυματίστηκε στην περιφέρεια γύρω από το Κίεβο, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.