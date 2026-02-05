Η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε νέα ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων, την πρώτη μετά από πέντε μήνες, κατά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι.

Οι διαπραγματεύσεις χαρακτηρίστηκαν ως παραγωγικές από τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος τόνισε την πρόοδο που επιτεύχθηκε μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών σε βάθος.

Η ανταλλαγή αιχμαλώτων και η διπλωματική δέσμευση θεωρούνται σημαντικά βήματα προς την επίτευξη ειρήνης και την ολοκλήρωση των προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία κατέληξαν σε συμφωνία για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων, την πρώτη ύστερα από πέντε μήνες, στο πλαίσιο των τριμερών διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι. Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «παραγωγικές», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα.

«Σήμερα οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας συμφώνησαν για την ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων – την πρώτη του είδους σε πέντε μήνες», ανέφερε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Όπως σημείωσε, το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε χάρη σε ειρηνευτικές συνομιλίες «σε βάθος και παραγωγικές». Παρότι, όπως είπε, απομένει ακόμη σημαντική δουλειά, τέτοιες πρόοδοι δείχνουν ότι η συνεχιζόμενη διπλωματική δέσμευση αποδίδει συγκεκριμένα αποτελέσματα και ενισχύει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν και εξέφρασε την εκτίμηση πως θα υπάρξει περαιτέρω πρόοδος μέσα στις επόμενες εβδομάδες.