Οικονομική ενίσχυση αναμένεται να δοθεί – μέσα στο επόμενο διάστημα – σε ιδιώτες για την τροποποίηση / προσαρμογή των υφιστάμενων αποχετεύσεων των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των κτιρίων τους, προκειμένου να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης.

Την προδημοσίευση της δράσης «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης», με προϋπολογισμό 30 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου – αφορά όσους μένουν σε οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων με ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης, στους οποίους δεν έχει γίνει σύνδεση.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα (οι πόροι του οποίου παρέχονται από το Ταμείο Συνοχής) δεν θα λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Η πρωτοβουλία, με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν, αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) κατά την προδημοσίευση του προγράμματος, κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη και βρίσκονται σε κάποιον από τους επιλέξιμους οικισμούς του προγράμματος.

Το τελικό ποσό επιδότησης θα είναι εφάπαξ, κατ’ αποκοπή ποσό, και θα καθορίζεται βάσει των νόμιμων παραστατικών που έχουν εκδοθεί για την υλοποίηση της σύνδεσης (εργασίες και εξοπλισμός / υλικά), με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 850 ευρώ. Το ποσό θα προσαυξάνεται κατά 250 ευρώ, εάν απαιτηθεί αντλία. Στα προαναφερόμενα ποσά περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα. Στην περίπτωση νησιωτικών περιοχών το ποσό θα προσαυξάνεται κατά 200 ευρώ.

Πώς διαμορφώνεται το μέγιστο ποσό

(Α) Σε ό,τι αφορά το μέγιστο ποσό της επιδότησης για την ηπειρωτική χώρα. Εδώ, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής: για σύνδεση χωρίς απαίτηση εξοπλισμού (αντλία) 850 ευρώ. Στην περίπτωση της σύνδεσης για την οποία απαιτείται σχετικός προϋπολογισμός η επιδότηση θα φθάνει τα 1.100 ευρώ.

(Β) Για το μέγιστο ποσό της επιδότησης στη νησιωτική χώρα ισχύουν τα εξής: για σύνδεση χωρίς απαίτηση εξοπλισμού η επιδότηση είναι 1.050 ευρώ, ενώ για τη σύνδεση όπου απαιτείται εξοπλισμός φθάνει τα 1.300 ευρώ.

Σημειώνεται πως για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντος) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της μιας αίτησης, για διαφορετικές συνδέσεις, με μέγιστο τις τρεις αιτήσεις ανά οικισμό.

Επίσης για κάθε σύνδεση δύναται να υποβληθεί μία μόνο αίτηση, η οποία πρέπει, απαραιτήτως, να έχει λάβει προηγουμένως σχετική έγκριση σύνδεσης από τον αρμόδιο φορέα αποχέτευσης.

Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα πρέπει: να έχει εξασφαλίσει κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή Taxisnet, να έχει τακτοποιήσει τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), ώστε το κτίριο να περιλαμβάνεται σε αυτή, να έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των συγκυρίων / συνιδιοκτητών.

Επίσης, πρέπει να έχει εξασφαλίσει την έγκριση σύνδεσης του κτιρίου με το δίκτυο αποχέτευσης από τον αρμόδιο φορέα ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ ή ΔΗΜΟΣ). Στην περίπτωση οικισμών όπου η εξωτερική διακλάδωση κατασκευάζεται κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η βεβαίωση κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης. Και τα δύο παραπάνω πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την προδημοσίευση του προγράμματος.

Διευκρινίζεται πως στην περίπτωση ενοικιαζόμενης / δωρεάν παραχωρημένης κατοικίας (εκτός της περίπτωσης δωρεάν παραχώρησης χρήσης κατοικίας σε συγγενή α’ βαθμού) και επαγγελματικής στέγης του αιτούντος, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, βάσει καθεστώτος de minimis (αφορά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας).

Η διάρκεια του προγράμματος

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της σύνδεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Στο πλαίσιο της δράσης, θα εφαρμοστεί η διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης, δηλαδή η αυτοτελής αξιολόγηση κάθε αίτησης στη βάση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων. Οι λεπτομέρειες για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και για το ακριβές χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων θα οριστούν σε Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την προκήρυξη του προγράμματος.