Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την προδημοσίευση της νέας δράσης «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης», συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα σε όλη τη χώρα.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων, όπου υπάρχει ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης αλλά δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η σύνδεση των κτιρίων.

Τι καλύπτει η επιδότηση

Το πρόγραμμα επιδοτεί τη δαπάνη για την προσαρμογή ή τροποποίηση της εσωτερικής αποχέτευσης του κτιρίου, καθώς και για τις απαραίτητες εργασίες, τα υλικά και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για τη σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο.

Δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια για τη συμμετοχή στη δράση.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα – πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα – σε ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη, βρίσκεται σε επιλέξιμο οικισμό και δεν έχει ήδη συνδεθεί με το δίκτυο. Οι ενοικιαστές δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Ποσά επιδότησης

Η επιδότηση είναι εφάπαξ και καθορίζεται βάσει των νόμιμων παραστατικών για εργασίες και υλικά, με τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

Ηπειρωτική χώρα:

– Έως 850 ευρώ χωρίς αντλία

– Έως 1.100 ευρώ με αντλία

Νησιωτική χώρα:

– Έως 1.050 ευρώ χωρίς αντλία

– Έως 1.300 ευρώ με αντλία

Στα ποσά περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Προϋποθέσεις και διαδικασία

Η σύνδεση πρέπει να έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα, δηλαδή τη ΔΕΥΑ ή τον οικείο Δήμο. Οι δαπάνες θα αναγνωρίζονται μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης σε ΦΕΚ.

Η ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να γίνει εντός δέκα μηνών από την απόφαση υπαγωγής, ενώ η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας (first in – first served).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει έως τρεις αιτήσεις ανά οικισμό, για διαφορετικές συνδέσεις.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας του προγράμματος. Η επιδότηση θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης και την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν κωδικούς TAXISnet, επικαιροποιημένο Ε9, συναίνεση συνιδιοκτητών όπου απαιτείται, καθώς και έγκριση σύνδεσης από τον αρμόδιο φορέα.

Περισσότερες πληροφορίες, συχνές ερωτήσεις και η λίστα των επιλέξιμων οικισμών διατίθενται στις επίσημες ιστοσελίδες του προγράμματος και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.