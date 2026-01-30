Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» με στόχο την αξιοποίηση 20.000 κλειστών κατοικιών, ώστε να αυξηθεί η προσφορά και να μειωθούν οι τιμές των ενοικίων.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», με στόχο την αξιοποίηση 20.000 κλειστών κατοικιών, ώστε να αυξηθεί η προσφορά και να μειωθούν οι τιμές των ενοικίων. Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η Yπουργός Kοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει χρηματοδότηση ύψους 500 εκατ. ευρώ για να επαναφέρει στην αγορά τα αδρανή ακίνητα.

Όπως εξήγησε, η πρωτοβουλία αφορά κυρίως κατοικίες σε αστικά κέντρα, όπου η δόμηση έχει φτάσει στα όριά της και δεν υπάρχει περιθώριο για νέες κατασκευές. «Όσο αυξάνεται η προσφορά, τόσο πέφτουν οι τιμές», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι πολλά από τα κλειστά σπίτια ανήκουν σε μικροϊδιοκτήτες που τα έχουν κληρονομήσει και αδυνατούν να τα συντηρήσουν.

«Βγάζουμε λοιπόν μια πολύ γενναία χρηματοδότηση. Μισό δισ. για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια».

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Έτσι, μια οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να λάβει έως 46.000 ευρώ συνολικά. Από αυτά, 10.000 ευρώ θα διατεθούν για ενεργειακή αναβάθμιση και τα υπόλοιπα για εργασίες ανακαίνισης, όπως κουζίνα, μπάνιο, ηλεκτρολογικά και υδραυλικά.

Στόχος, όπως είπε η υπουργός, είναι τα ανακαινισμένα ακίνητα να διατεθούν προς ενοικίαση σε προσιτές τιμές.

«Αρχικά για ενοίκιο. Δηλαδή σκοπός μας είναι να βγάλουμε τα κλειστά σπίτια στην αγορά και άνθρωποι οι οποίοι δεν κατοικούν κάπου, ψάχνουν κάπου να νοικιάσουν, να μπορούν να νοικιάσουν. Από αυτά τα 20.000 σπίτια».

Παράλληλα, το κράτος θα θέσει όρους ώστε να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας από ιδιοκτήτες που θα λάβουν κρατική ενίσχυση.

«Έχουμε ήδη βγάλει 20.000 σπίτια στην αγορά, 22.000 για την ακρίβεια. Σήμερα που μιλάμε μέσα από το σπίτι μου, το σπίτι μου 2 Ακριβώς επειδή μεγάλο κομμάτι του προγράμματος σπίτι μου ήρθε και μέσω της φτηνής δανειοδότησης έβγαλε και κλειστά ακίνητα από την αγορά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι πήγες, πήρες ένα φτηνό δάνειο σε θέμα επιτοκίου και πήρες ένα σπίτι το οποίο ήδη υπάρχει. Άνοιξαν κλειστά σπίτια. Σπίτια τα οποία κανείς δεν χρησιμοποιούσε. Πήγε και μέσα από το Σπίτι Μου και το Σπίτι Μου 2. Τα πούλησε και τώρα μένει ο κόσμος αυτά, οπότε κλειστά έχουν ήδη ανοίξει. Το μεγάλο μας στοίχημα να ανοίξουμε και άλλα μέσα από το καινούργιο ανακαινίζουν και άλλα» και συνέχισε για το πρόγραμμα «Ο κόσμος θα πάρει από 80 έως 90%. Δεν θα δώσει απλά το κράτος το 50%.»

Στήριξη για τα άτομα με αναπηρία

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού για άτομα με αναπηρία, επισημαίνοντας ότι επεκτείνεται πλέον με κρατική χρηματοδότηση. «Δεν πρόκειται μόνο για επίδομα, αλλά για ουσιαστική παροχή υπηρεσιών», τόνισε, προσθέτοντας ότι αυξάνεται και ο μισθός των προσωπικών βοηθών, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Η φιλοδοξία, όπως είπε, είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.