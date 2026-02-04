Την προδημοσίευση της νέας δράσης «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης», συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα σε όλη τη χώρα.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων, όπου υπάρχει ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η σύνδεση των κτιρίων.

Τι καλύπτει η επιδότηση

Το πρόγραμμα επιδοτεί τη δαπάνη για:

Την προσαρμογή ή τροποποίηση της υφιστάμενης εσωτερικής αποχέτευσης του κτιρίου.

Τις απαραίτητες εργασίες και τα υλικά/εξοπλισμό για τη σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο.

Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα) σε ακίνητο που:

Χρησιμοποιείται ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη

Βρίσκεται σε επιλέξιμο οικισμό

Δεν έχει ήδη συνδεθεί με το δίκτυο

Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ενοικιαστές.

Ποσά επιδότησης

Η επιδότηση είναι εφάπαξ και καθορίζεται βάσει των νόμιμων παραστατικών (εργασίες και υλικά), με τα εξής ανώτατα όρια:

Ηπειρωτική χώρα:

Έως 850€ χωρίς αντλία

Έως 1.100€ με αντλία

Νησιωτική χώρα:

Έως 1.050€ χωρίς αντλία

Έως 1.300€ με αντλία

Στα ποσά περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Σημαντικές προϋποθέσεις

Η σύνδεση πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα (ΔΕΥΑ ή Δήμο).

Οι δαπάνες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης σε ΦΕΚ.

Η ολοκλήρωση των εργασιών δεν μπορεί να ξεπερνά τους 10 μήνες από την απόφαση υπαγωγής.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας (first in – first served).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει έως τρεις αιτήσεις ανά οικισμό, για διαφορετικές συνδέσεις.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας του προγράμματος. Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης και την υποβολή των απαραίτητων παραστατικών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Κωδικούς TAXISnet

Επικαιροποιημένο Ε9

Συναίνεση συνιδιοκτητών (όπου απαιτείται)

Έγκριση σύνδεσης από τον αρμόδιο φορέα

Περισσότερες πληροφορίες, συχνές ερωτήσεις και η λίστα των επιλέξιμων οικισμών είναι διαθέσιμες στις επίσημες ιστοσελίδες του προγράμματος και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.