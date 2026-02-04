Στα πέντε ματς που έχει δώσει η ΑΕΚ μέσα στο 2026 (τέσσερα για το πρωτάθλημα και ένα για το Κύπελλο) παρατηρούμε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση από τους αντιπάλους της. Αρχής γενομένης από τον Μανόλο Χιμένεθ και τον Αρη, μέχρι το πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ολοι στοχεύουν στο να βγάλουν από το παιχνίδι τον Πινέδα που είναι ο κινητήριος μοχλός των Κιτρινόμαυρων κόβοντας ουσιαστικά την Ενωση στα δύο. Σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό αυτό έχει συμβεί και στα πέντε παιχνίδια του 2026 ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αρης, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης και Ολυμπιακός. Ολοι με τον ίδιο στόχο.

Προφανώς και έχουν διαβάσει το παιχνίδι της ΑΕΚ η οποία με τον Πινέδα MVP «έτρεξε» εκείνο το μεγάλο σερί νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη στο τέλος του προηγούμενου έτους. Ο Μεξικανός ήταν σε εκπληκτική κατάσταση οργώνοντας όλο το γήπεδο ενώ επέστρεψε και στα γκολ με τον ρυθμό που το έκανε στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα. Συνήθως με τον Μαρίν δίπλα του, κάποιες φορές με τον Μάνταλο, σπανιότερα με τον Περέιρα όταν ήταν διαθέσιμος ο Αργεντινός. Με εξαίρεση το παιχνίδι με τον Αρη, στο οποίο ήταν εκτός ρυθμού λόγω της μεγάλης διακοπής (δεν είχε παίξει και στο τελευταίο ματς του 2025 λόγω τιμωρίας), ο Πινέδα δεν είναι μακριά από τα γνωστά του στάνταρ.

Η ΑΕΚ συνολικά δεν έχει επανέλθει όμως στην κατάσταση που ήταν προ διακοπής και σε συνδυασμό με το ότι όλοι προσπαθούν να τον εξουδετερώσουν, η Ενωση δείχνει μπερδεμένη στα περισσότερα ματς ως τώρα. Πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα της στο δεύτερο μέρος της Τρίπολης όπου η ΑΕΚ έμοιαζε να είναι… ο Αστέρας και οι Αρκάδες η ΑΕΚ. Σε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να βρει λύση ο Νίκολιτς άμεσα αν θέλει να παραμένει εντός διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Γι’ αυτό προφανώς ζητούσε και ένα χαφ με διαφορετικά σωματικά αλλά και αγωνιστικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχουν οι ήδη υπάρχοντες.

Είναι αυτός ο παίκτης ο Χακίμ Σαχαμπό; Μπορεί να δώσει άμεσα λύσεις και να πάρει φανέλα βασικού; Για να ξόδεψε η ΑΕΚ δύο εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της, στα 20 του χρόνια, προφανώς και πιστεύει σε εκείνον. Από τον τρόπο που είχε μιλήσει αρχικά για το χαφ που αναζητούσε, ο Νίκολιτς είχε δώσει την εντύπωση ότι θέλει έναν παίκτη που θα έρθει και θα διεκδικήσει φανέλα βασικού. Με παραστάσεις και εμπειρίες. Στη συνέχεια έκανε εκείνη τη δήλωση για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Με τον νεαρό και τον πιο έμπειρο game changer, με τον έναν να έρχεται τώρα και τον άλλον το καλοκαίρι.

Η ΑΕΚ απέκτησε τελικά τον νεαρό και η εξέλιξη της σεζόν θα δείξει αν έκανε καλά. Βέβαια η Ενωση δεν επένδυσε στον Σαχαμπό για έξι μήνες. Τώρα όμως είναι μέσα σε δύο πολύ σημαντικούς στόχους και η απόκτηση χαφ ήταν μέγιστη ανάγκη. Ετσι την είχε αναδείξει ο ίδιος ο Νίκολιτς μέσα από τα λεγόμενά του. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε να τον δούμε στο χορτάρι, κάτι που δεν αποκλείεται να συμβεί άμεσα. Με τη Σταντάρ, που δεν πάει καλά στο βελγικό πρωτάθλημα, είχε ένα γεμάτο πρώτο μισό μέχρι που έχασε κάποια ματς λόγω ενός τραυματισμού.

Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινά η προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό όπου δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Γιόβιτς, Ρέλβας καθώς έχουν δηλωθεί να εκτίσουν τιμωρία λόγω καρτών. Στο παιχνίδι με τον Βόλο δηλώθηκε ο Μουκουντί που συμπλήρωσε κάρτες με τον Ολυμπιακό. Στις Σέρρες η ΑΕΚ αναμένεται να έχει πολύ κόσμο στο πλευρό της καθώς έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια που διατέθηκαν για τις ανάγκες των Κιτρινόμαυρων. Τέλος, η Ενωση και ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών του συλλόγου αποχαιρέτησαν χθες τον Βαγγέλη Πετράκη, τερματοφύλακα της ομάδας από το 1962 ως το 1967 ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 88 του χρόνια.