Ο Ντάνιελ Ποντένσε μίλησε για την πρόκριση του Ολυμπιακού στη φάση των «16» του Champions League, αλλά και για το επερχόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Super League. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μοιράζεται τις σκέψεις του για τη συνέχεια της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, την επιστροφή του σε γνώριμα γήπεδα και τη σημασία των ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ποντένσε:

Για την πρόκριση στο Champions League και την Λεβερκούζεν:

«Έχουμε πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα. Είναι η πρώτη φορά και για μένα αλλά και για την ομάδα μετά από αρκετά χρόνια που προκρίνεται στην επόμενη φάση του Champions League. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι που κάναμε δύο πολύ σημαντικές νίκες μέσα σε μια εβδομάδα και εκπληρώσαμε τον στόχο μας. Τώρα μπροστά μας θα βρούμε την Λεβερκούζεν που την λίγο-πολύ την ξέρουμε.

Παίξαμε πρόσφατα μαζί τους και τους κερδίσαμε. Αυτό βέβαια δεν μας εξασφαλίζει τίποτα. Θα πάμε στα δύο αυτά παιχνίδια με αυτοπεποίθηση και προσπαθώντας να διορθώσουμε όσα δεν κάναμε καλά στο πρόσφατο παιχνίδι μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το εμπόδιο και πιστεύω πως έχουμε αρκετές πιθανότητες για να προκριθούμε».

Για το ματς με την ΑΕΚ:

«Είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πράγμα, το να αλλάξουμε το τσιπ. Τα παιχνίδια στο Champions League είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το ίδιο δύσκολα όμως είναι να παίζεις και εδώ τα παιχνίδια απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Είναι παιχνίδια πολύ μεγάλης έντασης και πολύ μεγάλης σημασίας. Θέλουμε να κερδίσουμε το ματς απέναντι στην ΑΕΚ για να επιστρέψουμε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και γιατί πάντα πρέπει να κερδίζουμε τα ντέρμπι όσο φοράμε την φανέλα του Ολυμπιακού».

Για την επιστροφή του στο γήπεδο που κέρδισε το Conference League:

«Το πρωί του Σαββάτου, στο meeting που είχαμε βλέπαμε βίντεο και όταν είδα τις εικόνες από το γήπεδο της ΑΕΚ αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Τι όμορφα ήταν την τελευταία φορά που βρέθηκε εκεί. Πολύ ωραίες αναμνήσεις, πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία. Επομένως μου αρέσει που θα γυρίσω ξανά εκεί και πάντα βοηθάει να νοιώθεις ευχάριστα στο γήπεδο που παίζεις».