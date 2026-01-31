LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Περιστέρι για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Καρσίγιακα – Φενέρμπαχτσε 55-91: Επίδειξη δύναμης με πρωταγωνιστή τον Μπόστον
Η Φενέρμπαχτσε πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα της Καρσίγιακα, επικρατώντας με 91-55 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος και διατηρώντας την πρωτιά στη βαθμολογία. Το σύνολο του Σαρούνας Γιασικέβιτσιους συνέχισε την εξαιρετική του πορεία, φτάνοντας τις οκτώ διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ανέβασε το ρεκόρ του στη λίγκα στο […]
Ο Πεναρόγια εξήγησε γιατί δεν παίρνει λεπτά συμμετοχής ο Μούρινεν στην Παρτίζαν
Ερωτηματικά έχει προκαλέσει η πλήρης απουσία του Μίκα Μούρινεν από τα πλάνα της Παρτίζαν τη φετινή σεζόν. Ο 18χρονος Φινλανδός, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του και εντυπωσίασε με την εθνική του ομάδα στο EuroBasket 2025, δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να βρει χρόνο συμμετοχής στους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου. Το θέμα […]
Πολυτιμότερος παίκτης της 25ης αγωνιστικής στη EuroLeague ο Κώστας Σλούκας
Ο Κώστας Σλούκας αναδείχθηκε MVP της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στον Παναθηναϊκό. Ο αρχηγός των «πρασίνων» πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Βιλερμπάν, οδηγώντας την ομάδα του με την απόδοσή του. Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους (2/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 10/10 βολές), ενώ μοίρασε και 9 ασίστ. Η συνολική […]
ΕΣΚΑ: Πέθανε 33χρονος μπασκετμπολίστας κατά τη διάρκεια αγώνα
Σε βαθιά θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ, καθώς, σύμφωνα με ανακοινώσεις της ΕΣΚΑ και της ΕΟΚ, ο παίκτης του Ρουφ 80, Παναγιώτης Κρέτσης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Εθνικό Γ.Σ. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών και των ανθρώπων του γηπέδου να τον επαναφέρουν, ο […]
Σλούκας: «Για εμάς ήταν ένα must-win παιχνίδι»
Ο Κώστας Σλούκας τοποθετήθηκε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Βιλερμπάν στη Γαλλία με 79-78, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο αρχηγός των «πρασίνων», στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης, στάθηκε στη μεγάλη σημασία του αποτελέσματος, χαρακτηρίζοντας το παιχνίδι ως must-win, ενώ υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο […]