Πιο «άγρυπνες» και από τους τροχονόμους (!) αποδεικνύονται οι οκτώ νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν τοποθετηθεί πιλοτικά σε έξι σημεία υψηλής επικινδυνότητας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Παρότι ακόμη δεν αποστέλλουν κλήσεις, τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία τους προκαλούν εντύπωση και «ανησυχία»!

Από τα μέσα Δεκεμβρίου, οπότε ξεκίνησε η εγκατάστασή τους, κατόπιν υπόδειξης της ΕΛ.ΑΣ., οι «έξυπνες» κάμερες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο επτά βασικές κατηγορίες τροχαίων παραβάσεων, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και χωρίς… καμία παράβαση να περνά απαρατήρητη!

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν σήμερα τις λεπτομέρειες λειτουργίας των καμερών AI, από τις οποίες είναι αδύνατον να ξεφύγει οποιαδήποτε παράβαση, σε αντίθεση με το «μάτι του τροχονόμου» που δεν μπορεί να ελέγχει «τα πάντα» σε έναν δρόμο.

Συγκεκριμένα, οι «έξυπνες» κάμερες σαρώνουν παραβάσεις, όπως παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, κίνηση σε λεωφορειολωρίδες και ΛΕΑ, χρήση κινητού εν κινήσει, μη χρήση ζώνης ή κράνους, καθώς και παράνομη στάση και στάθμευση.

Οι παραβάσεις

Ο πρώτος απολογισμός των καταγραφών των καμερών ΑΙ από τις 15 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 28 Ιανουαρίου 2026 είναι αποκαλυπτικός:

Στη Λεωφόρο Συγγρού, μόνο για χρήση κινητού τηλεφώνου και μη χρήση ζώνης ασφαλείας καταγράφηκαν 9.528 παραβάσεις μέσα σε έναν μήνα (!), ενώ οι υπερβάσεις ταχύτητας στο ίδιο διάστημα έφτασαν τις 1.608 .

μέσα σε έναν μήνα (!), ενώ οι υπερβάσεις ταχύτητας στο ίδιο διάστημα έφτασαν τις . Στο κέντρο της Αθήνας , στη διασταύρωση της Πανεπιστημίου με τη Βασιλίσσης Σοφίας , οι παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη ανήλθαν σ ε 1.810 μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες.

, οι παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη ανήλθαν σ Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα συνολικά στοιχεία για το «κόκκινο» και το «πάτημα» των διαβάσεων πεζών: 32.289 παραβάσεις, εκ των οποίων 10.189 στην Αγία Παρασκευή και 22.100 στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Αναλύουν τα βίντεο

Σε αντίθεση με τα παλαιότερα συστήματα απλής καταγραφής, οι νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν βίντεο σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους βαθιάς μάθησης. Αναγνωρίζουν τύπους οχημάτων, πινακίδες (ANPR), συμπεριφορές οδηγών (χρήση κινητού – μη χρήση ζώνης ή κράνους ασφαλείας) και κατηγορίες παραβάσεων, ενώ συχνά λειτουργούν με διπλό σύστημα (μπροστινή και πίσω εγγραφή) για ακριβή ταυτοποίηση, στέλνοντας ψηφιακά τα δεδομένα κάθε παράβασης.

Βασικές λειτουργίες των AI καμερών:

Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. Αντί για απλή καταγραφή, η κάμερα «καταλαβαίνει» τι βλέπει, αναγνωρίζοντας ανθρώπους, οχήματα και αντικείμενα.

Αυτόματη αναγνώριση πινακίδων (ANPR). Εντοπίζουν και καταγράφουν τον αριθμό κυκλοφορίας.

Ανίχνευση παραβάσεων. Εκπαιδευμένοι αλγόριθμοι εντοπίζουν παραβάσεις, όπως υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, κίνηση σε ΛΕΑ/λεωφορειολωρίδα, χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης/κράνους.

Αυτοματοποιημένη διαδικασία. Η κάμερα ζουμάρει αυτόματα, καταγράφει την παράβαση (φωτογραφία/βίντεο) και αποστέλλει τα δεδομένα ψηφιακά για την έκδοση κλήσης στο gov.gr.

Διπλό σύστημα καταγραφής. Συχνά χρησιμοποιούνται δύο κάμερες (μπροστά και πίσω) για την ακριβή ταυτοποίηση του οδηγού.

Εκπαίδευση και βελτίωση. Στο αρχικό στάδιο, το σύστημα «εκπαιδεύεται» συλλέγοντας δεδομένα. Στο επόμενο βήμα, οι παραβάσεις θα βεβαιώνονται αυτόματα και θα αποστέλλονται ψηφιακά στους οδηγούς μέσω της θυρίδας τους στο gov.gr.

Ψηφιακές κλήσεις

Η πιλοτική λειτουργία θα διαρκέσει μέχρι τουλάχιστον τις αρχές Μαρτίου, ενώ οι νέες κάμερες σύντομα αναμένεται να διασυνδεθούν με το νέο Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΗΣ) Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων του ΚΟΚ, που εποπτεύεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέσω του συστήματος αυτού προβλέπεται:

Η ηλεκτρονική επίδοση των κλήσεων.

Η ψηφιακή πληρωμή των προστίμων.

Η αυτόματη ενημέρωση του point system των οδηγών.

Η ψηφιακή αφαίρεση της άδειας οδήγησης, χωρίς φυσική κατάσχεση του οχήματος.

Σε περίπτωση μη πληρωμής του προστίμου εντός οκτώ μηνών, αυτό θα αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι στο ΕΗΣ θα διαβιβάζονται τα δεδομένα ελέγχων από όλες τις διαθέσιμες πηγές: τα αρμόδια όργανα ελέγχου της Τροχαίας μέσω των φορητών συσκευών (tablets) και τις κάμερες, διασταυρώνοντάς τα με τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Κατά την καταγραφή των παραβάσεων θα επιτρέπεται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα η περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων πινακίδας ενός οχήματος για την εξακρίβωση της τήρησης των κανόνων για τα ανασφάλιστα οχήματα, τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και την άδεια κυκλοφορίας στον Δακτύλιο. Το 2026 προβλέπεται να τοποθετηθούν περίπου 2.000 κάμερες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ενώ η επέκταση του προγράμματος θα συνεχιστεί και το 2027. Παράλληλα, δήμοι και περιφέρειες θα μπορούν, σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών και την ΕΛ.ΑΣ., να τοποθετούν κάμερες σε σημεία που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Επιπλέον, προβλέπεται η εγκατάσταση 500 καμερών εντός των λεωφορείων της ΟΣΥ για επιτήρηση λεωφορειολωρίδων, ενώ η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη ξεκινήσει την εγκατάσταση 388 νέων καμερών.

Τη διαχείριση του δικτύου των καμερών θα έχει η νέα Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που θα εποπτεύει το δίκτυο όλων των καμερών. Στόχος του έργου, λένε πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «είναι ένας πιο διαφανής, αυτοματοποιημένος και αξιόπιστος μηχανισμός ελέγχου, που θα συμβάλει τόσο στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων όσο και στην εμπέδωση ορθής οδηγικής συμπεριφοράς».

Οι αριθμοί του πιλοτικού σταδίου, εξηγούν, δείχνουν ξεκάθαρα ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν… κλείνει τα μάτια. Το ερώτημα είναι αν οι οδηγοί θα αλλάξουν συνήθειες πριν αρχίσουν να καταφθάνουν οι πρώτες ψηφιακές κλήσεις.