Το βράδυ το ΟΑΚΑ θα φωτιστεί με εκείνο το γνώριμο ευρωπαϊκό φως που κάνει την ατμόσφαιρα να μοιάζει σχεδόν ποιητική. Τούτη την εικόνα θα χαλάσουν οι γερανοί που βρίσκονται στον χώρο για τις εργασίες ανακαίνισης του σταδίου και… τρόμαξαν τους Ιταλούς. Και πάλι, ευρωπαϊκή νυχτιά είναι τούτη!

Ο Παναθηναϊκός, πληγωμένος, ελλιπής, αλλά πεισμωμένος από τις αναποδιές, υποδέχεται τη Ρόμα του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι στο πιο δύσκολο ευρωπαϊκό του τεστ (22:00, ΑΝΤ1) και με τις αναμνήσεις από το 2010 να επιστρέφουν (δύο νίκες το Τριφύλλι επί των Τζιαλορόσι). Κι ενώ το σώμα της ομάδας είναι καταπονημένο, το πνεύμα της ατσαλώνεται.

Η «απολογία» του Ράφα

Σε μια συνέντευξη Τύπου που θύμιζε κάτι ανάμεσα σε εξομολόγηση και υπόσχεση, ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε αναπάντεχα ειλικρινής, σχεδόν απολογητικός, μα και αμετακίνητος στη βεβαιότητά του πως το «χτίσιμο» βρίσκεται μόλις στα θεμέλια.

«Δεν είμαστε στο 100%, για αυτό είμαι κι εγώ εδώ. Εχουν γίνει λάθη, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Δεν τα έχουμε διορθώσει όλα. Αλλά ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε» είπε, σαν να μετρούσε μέσα του το βάρος κάθε λέξης.

«Οταν ήρθαμε είχαμε πάρα πολλούς τραυματίες και την τελευταία εβδομάδα ακόμα περισσότερους. Εχουμε προκριθεί, έχουμε φτάσει στα ημιτελικά του Κυπέλλου και παλεύουμε για το καλύτερο στο πρωτάθλημα», υπενθύμισε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, σαν να ήθελε να εξισορροπήσει την αυτοκριτική με την πραγματικότητα. Εκτός μάχης ο τιμωρημένος λόγω καρτών Σφιντέρσκι, ο τραυματίας Τσιριβέγια, ο ανέτοιμος Τζούριτσιτς. Προστέθηκαν στη λίστα απόντων ο Πελίστρι, που δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις, αλλά και ο Καλάμπρια (ίωση).

Βύντρα μετά 13 χρόνια!

Πέντε πιτσιρικάδες είναι στην ευρωπαϊκή αποστολή, ανάμεσά τους και ο 18χρονος αμυντικός Αγγελος Βύντρα, γιος του παλαίμαχου άσου, Λουκά. Δεκατρία χρόνια μετά το τελευταίο παιχνίδι του πατέρα του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, πρωτοφοράει τα πράσινα σε αποστολή πρώτης ομάδας. Και ο Μπενίτεθ καλείται να στήσει μια ομάδα με ό,τι έχει απομείνει: Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ινγκασον, Κυριακόπουλος, Κώτσιρας, Σιώπης, Σάντσες, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

Οι Ιταλοί

Η Ρόμα, από την άλλη πλευρά, ήρθε στην Αθήνα με τον αέρα της ομάδας που έχει σχεδόν εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα της league phase και την απευθείας πρόκριση στους «16». Παρότι λειψή και χωρίς Κονέ, Ερμόσο, Φέργκιουσον, Ντόβμπικ, Ελ Σαράουι, Ανχελίνο, διατηρεί ποιότητα, εμπειρία και τον σταρ Ντιμπάλα, που ξεπέρασε το πρόβλημά του από το ματς με τη Μίλαν.

Ο Μπενίτεθ, αήττητος απέναντι στον Γκασπερίνι, γνωρίζει καλά με ποιον έχει να κάνει:

«Είναι μια ομάδα καλά δομημένη, με φυσικά χαρακτηριστικά, πάνε στο ένας εναντίον ενός, καλή στα στημένα, στις αντεπιθέσεις. Ξέρω καλά πώς παίζουν, γνωρίζω το στυλ του Γκασπερίνι».

Ο τεχνικός της Ρόμα, Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι, μίλησε για ξεκάθαρη προτεραιότητα: «Θα προσεγγίσουμε αυτόν τον αγώνα προσπαθώντας να πάρουμε αποτέλεσμα. Θα ήμασταν ακόμη πιο χαρούμενοι αν τερματίζαμε στους οκτώ πρώτους, αλλά αυτή τη στιγμή δίνουμε προτεραιότητα στο πρωτάθλημα».

Στο επίκεντρο και ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος έκανε αναφορά στα χαμένα αετόπουλα του ΠΑΟΚ και δήλωσε για το ματς: «Δεν έχω παίξει εναντίον ελληνικής ομάδας εδώ και πολλά χρόνια. Ηρθαμε εδώ για να κερδίσουμε, αυτός είναι ο μόνος μας στόχος».

Μεταγραφές και μικρές υποσχέσεις

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν παρέλειψε να ανοίξει και το μεγάλο κεφάλαιο: αναδόμηση. «Αυτή τη στιγμή 7 παίκτες έχουν αποχωρήσει. Θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, χρειαζόμαστε 2-3 μεταγραφικές περιόδους» είπε, προσθέτοντας με νόημα: «Ισως βρεθείτε σε έκπληξη με αυτά που θα φανούν κατά την επόμενη εβδομάδα». Οι τελευταίες εμφανίσεις έχουν «παγώσει» την εξέδρα, μα πάνω από 20.000 οπαδοί αναμένεται να βρεθούν στο ΟΑΚΑ. Δηλαδή στις μισές εξέδρες που θα ανοίξουν λόγω των έργων.

Ο νεοαποκτηθείς αργεντινός εξτρέμ του Παναθηναϊκού Αντίνο μετράει πλέον ημέρες για την παρθενική του εμφάνιση με τα πράσινα. Ο Μπενίτεθ το επιβεβαίωσε: Η πρώτη του παρουσία αναμένεται στο ματς πρωταθλήματος με την Κηφισιά την 1η Φεβρουαρίου.

Αρνητική ήταν η απάντηση της Λέτσε στην πρόταση του Παναθηναϊκού για τον αριστερό μπακ, Αντονίνο Γκάλο, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ. Αποκτήθηκε, τέλος, ο 16χρονος μεσοεπιθετικός Αλέξανδρος Βανδήρας από τον Πανσερραϊκό.

Ενδιαφέρον για τον 22χρονο αμυντικό μέσο της Σαρλερουά, Ετιέν Καμαρά, έχει δείξει ο Παναθηναϊκός.