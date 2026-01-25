Υπάρχουν βραδιές που μια ομάδα μοιάζει να κοιτάζει το είδωλο της στον καθρέφτη και να τρομάζει. Στο Περιστέρι, ο Παναθηναϊκός αντίκρισε όχι απλώς τον εαυτό του, αλλά μια καρικατούρα του. Ανευρη, προβληματική, σχεδόν παραδομένη στη μοίρα της στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ατρόμητος, με όπλα τη φρεσκάδα και τη διάθεση, έμοιαζε ο μόνος που είχε μπει στο γήπεδο με στόχο. Οι «πράσινοι» αντίθετα έμοιαζαν να βρίσκονται σε άλλο έργο ή μάλλον, σε άλλο ποδοσφαιρικό εργαστήριο.

Γιατί εργαστήριο είναι πλέον το «τριφύλλι» για τον Ράφα Μπενίτεθ. Ένα πεδίο «πειραμάτων». Κι αυτό είναι πρόβλημα για το παρόν.

Ο Ισπανός τεχνικός, ένας άνθρωπος με βιογραφικό γεμάτο τίτλους και εμπειρίες, διάλεξε να παρουσιάσει μια… αλχημεία αντί για ενδεκάδα. Ο 19χρονος Μπόκος έκανε ενδεκαδάτο ντεμπούτο στο πρωτάθλημα σε κομβική βραδιά, ο Πάντοβιτς βρέθηκε ξαφνικά στο πλευρό του Τετέι, αν και κανένας δεν το κατάλαβε και αυτές οι επιλογές έφεραν και το χειρότερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού στη σεζόν.

Οι περισσότεροι παίκτες… εξαφανισμένοι, το κέντρο διάτρητο, οι γραμμές «κομμένες», ο ρυθμός ανύπαρκτος. Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να κουβαλάει ακόμη στην πλάτη του το ματς της Βουδαπέστης, ενώ ο Ατρόμητος πατούσε το γήπεδο με την ορμή ενός θεριού που είχε πάρει μυρωδιά αίματος.

Κι όμως, το πιο ανησυχητικό κομμάτι δεν ήταν η εικόνα. Ήταν η επιμονή του Μπενίτεθ να δοκιμάζει, να «πειράζει», να ξαναστήνει το παζλ κάθε εβδομάδα από την αρχή, λες και έχει μπροστά του μια ανέμελη προετοιμασία Ιουλίου κι όχι ένα πρωτάθλημα στο οποίο η ομάδα του είναι στο -18 από την κορυφή και στο -9 από την τέταρτη θέση. Σαν να μην τον ενδιαφέρει που ένας σύλλογος ασφυκτιά και ο κόσμος του αγωνιά.

Γιατί όταν οι βαθμοί χάνονται σαν το νερό μέσα από τα χέρια, τότε οι πειραματισμοί δεν είναι πια «τολμηρές αποφάσεις». Είναι ρίσκο. Και μάλιστα δίχως προστατευτικό δίχτυ. Είναι η πιο επικίνδυνη επιλογή που μπορεί να κάνει ένας προπονητής μεγάλης ομάδας, ακόμα και αν «κανείς δεν μου ζητάει να κερδίσω άμεσα.»

Τα πλέι οφ δεν περιμένουν κανέναν. Ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να χάσει το τρένο, να μείνει εγκλωβισμένος στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8, σε μια ντροπιαστική πραγματικότητα που κανείς δεν φανταζόταν όταν ξεκινούσε η σεζόν. Κι αυτό θα έχει υπογραφή: όχι μόνο της διοίκησης, ούτε μονάχα των παικτών. Θα έχει και την υπογραφή του προπονητή που, αντί να σταθεροποιήσει την ομάδα του, συνεχίζει τα «πειράματα».

Ο Μπενίτεθ ήρθε στην Ελλάδα ως αρχιτέκτονας. Μοιάζει όμως να λειτουργεί σαν χημικός που δοκιμάζει συνταγές μέσα σε αναμμένους φούρνους, αδιαφορώντας για τις εκρήξεις.

Και ο Παναθηναϊκός δεν αντέχει άλλες… εκρήξεις.