Είναι σατανική σύμπτωση ότι τα τρία ματς που υπήρχαν στο πρόγραμμα της Σουπερλίγκας Σάββατο έληξαν και τα τρία 1-0, αλλά δεν είναι και τόσο παράξενο. Η ΑΕΚ έδινε ένα δύσκολο ματς στην Τρίπολη με τον Αστέρα: το να κερδίζει με 1-0 είναι κάτι που έμαθε στις μέρες που έχει προπονητή τον Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΛ έδινε απέναντι στον Πανσερραϊκό ένα αληθινό ματς χωρίς αύριο: θα το αποκαλούσα «μπαράζ» αλλά δεν είναι τέτοιο διότι από την έκβασή του δεν κρίθηκε κάτι – η ΑΕΛ βέβαια πήρε μια βαθιά ανάσα και βρίσκεται για πρώτη φορά εκτός επικίνδυνης ζώνης. Το μόνο παράξενο είναι το 1-0 του Ολυμπιακού με τον Βόλο, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι στο αντίστοιχο ματς Κυπέλλου των δύο ο Ολυμπιακός είχε πετύχει πέντε γκολ. Υπήρχε μια ομοιότητα: και σε εκείνο το ματς και στο ματς του Σαββάτου οι δύο ομάδες έπαιξαν με κάμποσους αναπληρωματικούς – ο πρωταθλητής εξαιτίας του ματς με τον Αγιαξ που είναι στο πρόγραμμα την επόμενη Τετάρτη, ο Βόλος γιατί ο προπονητής του διάλεξε να εκτίσουν ποινές αρκετοί παίκτες του. Η πρακτική είναι συνηθισμένη. Οπως και η Κηφισιά όταν αγωνίστηκε με τον ΠΑΟΚ έτσι κι ο Βόλος διάλεξε το πιο δύσκολο παιχνίδι του για να μην έχει τους βασικούς παίκτες του στη συνέχεια φορτωμένους με κάρτες. Κι όπως και η Κηφισιά στην Τούμπα, έτσι κι αυτός ζόρισε τον Ολυμπιακό γιατί σημασία δεν έχει ποιος λείπει αλλά ποιος αγωνίζεται.

Παγίδα

Στο φύλο της Παρασκευής είχε γράψει ότι το ματς του Ολυμπιακού ήταν παγίδα και τέτοιο αποδείχτηκε. Το παιχνίδι με τον Βόλο ήταν ανάμεσα στα δύο σημαντικότερα παιχνίδια του πρωταθλητή στο Τσάμπιονς Λιγκ: ακολουθούσε το ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, που άφησε στους παίκτες κόπωση γιατί ο ρυθμός του ήταν ασυνήθιστος για τα ελληνικά δεδομένα και προηγήθηκε του ματς με τον Αγιαξ στον οποίο ο Ολυμπιακός είχε το μυαλό του. Πριν το ματς με τη γερμανική ομάδα ανέλαβε το παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη: δεν μπορούσε να το κάνει πάλι. Ετσι χρειάστηκε ο Ολυμπιακός να παίξει, και συγχρόνως να μην παίξει, και για αυτό εμφανίστηκε στο ματς με μια ενδεκάδα με αναπληρωματικούς στην οποία υπήρχαν ποδοσφαιριστές οι πιο πολλοί από τους οποίους δεν θα αγωνιστούν στο Αμστερνταμ. Αυτό μπέρδεψε τα πράγματα από την αρχή.

Νεύρα

Γιατί στο αντίστοιχο ματς του Κυπέλλου ο Ολυμπιακός σκόραρε πολύ και το Σάββατο δεν μπορούσε να βρει δεύτερο γκολ μετά το μισάωρο όταν προηγήθηκε με γκολ του Ελ Κααμπί; Πρώτον γιατί έχασε ευκαιρίες. Δεύτερον και σπουδαιότερο γιατί η απόδοση αρκετών δεν ήταν η καλύτερη. Οι πιο πολλοί από τους παίκτες που αγωνίστηκαν στο συγκεκριμένο ματς (με ελάχιστες εξαιρέσεις) σημαίνει ότι δεν θα αγωνιστούν στο Αμστερνταμ, δηλαδή στο σημαντικό παιγνίδι. Αυτό διαφοροποιεί το πράγμα σε σχέση με τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδος π.χ. όπου χρησιμοποιήθηκαν αναπληρωματικοί. Στα ματς Κυπέλλου οι αναπληρωματικοί που έπαιρναν ευκαιρίες προσπαθούσαν να πείσουν τον προπονητή ότι αξίζουν ευκαιρίες και στα ματς του πρωταθλήματος και του Τσάμπιονς Λιγκ. Το σαββατιάτικο ματς κόντρα στον Βόλο ήταν λίγο «πάρεργο»: έπρεπε να το κερδίσουν διαδικαστικά παίκτες που είναι βέβαιο ότι δεν θα αγωνιστούν στο επόμενο. Κι αυτό έκαναν. Αλλά όταν κάτι το κάνεις διαδικαστικά είναι δύσκολο να προσφέρεις και θέαμα. Ειδικά αν χαθούν μια – δυο μεγάλες ευκαιρίες νωρίς, αν ακυρωθεί (σωστά πάντως…) ένα γκολ κι αν ο Σόρια βγάλει την μπάλα από τη γραμμή σε πλασέ του Ποντένσε στο 55′ κάνοντας την επέμβαση της αγωνιστικής. Ο Μεντιλίμπαρ είχε τα νεύρα του στο τέλος. Νομίζω τα χε λίγο και με τον εαυτό του. Ελεγε ότι δεν πρέπει οι παίκτες του να έχουν το μυαλό τους στο επόμενο ματς, αλλά σε αυτό είχε κι αυτός.

Στρακόσα

Μια μεγάλη επέμβαση έδωσε και την νίκη στην ΑΕΚ που προηγήθηκε με ένα γκολ του Γιόβιτς, που ξεκινά με φάουλ του Πήλιου, που ο διαιτητής Ευαγγέλου δεν βλέπει: την επέμβαση την κάνει στις καθυστερήσεις σε κεφαλιά του Κετού ο τερματοφύλακας Στρακόσα που κάνει μια σπουδαία σεζόν. Η ΑΕΚ βρήκε νωρίς σχετικά το γκολ του 0-1, είχε μια – δυο καλές ευκαιρίες στη συνέχεια, αλλά δυσκολευόταν να γίνει παραγωγική και έμπλεξε ακόμα πιο πολύ μετά τις αλλαγές του Νίκολιτς, που είδε όσους ήρθαν από τον πάγκο (Μάριν, Ζοάο Μάριο, Ζίνι, Ελίασον) να κάνουν ελάχιστα. Ο σέρβος προπονητής όχι τυχαία μίλησε και για την ανάγκη να υπάρξουν στην ομάδα προσθήκες και προανήγγειλε τον ερχομό ενός μέσου που θα τον έχει στη διάθεσή του στο ματς με τον Ολυμπιακό. Αυτό και μόνο δείχνει πως όπως και στην περίπτωση του Μεντιλίμπαρ έτσι και ο Νίκολιτς το μυαλό του το είχε το Σάββατο σε άλλο ματς. Απλά ο Βάσκος το είχε στον Αγιαξ ενώ ο Νίκολιτς το είχε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πράγμα λογικά καθώς αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει τον Ολυμπιακό, είναι δύσκολο να πάρει το πρωτάθλημα.

Καζία

Το τρίτο 1-0 του Σαββάτου, αυτό με το οποίο η ΑΕΛ κέρδισε τον Πανσερραϊκό ήταν κι αυτό προβλεπόμενο. Σε ένα ματς βαθμολογικά τόσο σημαντικό και για τους δύο δεν θα μπορούσε να «βρέξει» γκολ. Η ΑΕΛ με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο τρέχει μετά τη διακοπή ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό σερί: ο έλληνας κόουτς ξεπέρασε με τη νέα του ομάδα την προηγούμενη, δηλαδή τον Αστέρα Τρίπολης. Εντυπωσιακότερες βέβαια οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν μετά το τέλος του παιχνιδιού όπου στη συνέντευξη Τύπου εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού

κ. Τάσος Καζίας και διαμαρτυρήθηκε για τη διαιτησία λέγοντας πως «εάν συνεχιστούν αυτές οι διαιτησίες ίσως σημαίνουν πως κάποιοι δεν θέλουν τον Πανσερραϊκό στην Α’ Εθνική». Πρόσθεσε ωστόσο ότι «εμείς (ο Πανσερραϊκός δηλαδή…) θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε». Με όλα αυτά μπορεί εγώ να μην έμαθα ποιοι δεν θέλουν τον Πανσερραϊκό στη Σουπερλίγκα, αλλά έμαθα ότι πρόεδρός του είναι ο Τάσος Καζίας. Πράγμα που κακώς αγνοούσα…