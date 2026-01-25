Τέσσερα νέα πρόσωπα και σημείο αναφοράς τον Μάρτιν Χόνγκλα έχει η ενδεκάδα του Αρη για την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό.

Ο Καμερουνέζος ξεκινάει για πρώτη φορά βασικός και μαζί με τον Ράτσιτς είναι οι δύο διαφοροποιήσεις στο κέντρο όπου παραμένει ο Μόντσου. Αθανασιάδης και Μισοευί είναι τα άλλα δύο νέα πρόσωπα.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης- Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά – Χόνγκλα, Μόντσου – Πέρεθ, Ράτσιτς, Μισοευί – Μορόν

Aπό πλευράς Λεβαδειακού, ο Νίκος Παπαδόπουλος προχώρησε μόνο σε μία αλλαγή, με τον Όζμπολτ στην κορυφή της επίθεσης αντί του Πεντρόσο.

Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν – Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκουσον, Βήχος – Τσοκάι, Κωστή – Παλάσιος,. Μπάλτσι, Γκούμας – Οζμπολτ