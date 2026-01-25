Oι θεαματικές Ελβετικές Aλπεις μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων ήρθαν και πάλι στην επικαιρότητα. Τα flash όλου του κόσμου στο μικρό, γοητευτικό Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Ο Ντόναλντ και οι φοβερές και τρομερές ομιλίες του (με επίκεντρο τη Γροιλανδία) οι οποίες αποδεικνύουν ότι αλλάζει γνώμη μέχρι να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου. Οι πολυμελείς συνοδείες του POTUS αλλά και τα flash που άστραφταν και για άλλους αστέρες της πολιτικής, των business, του ποδοσφαίρου, του σινεμά και της μουσικής. Η εποχή που το χιόνι παίζει μεγάλο ρόλο για όλους αυτούς που κάνουν σπορ. Το σκι ανεβάζει την αδρεναλίνη, το snowboard είναι διασκεδαστικό. Η διάσημη χορεύτρια κλασικού μπαλέτου Margot McKinney λέει ότι εμπνέεται για τη σχεδίαση των κοσμημάτων της όταν κοιτάζει το κατάλευκο πέπλο του χιονιού. Αισθάνεται ενθουσιασμένη όταν βρίσκεται στο Ασπεν και οι ψηλές βουνοκορφές της δίνουν ιδέες ιδιαίτερα για τα λευκά (όπως το χιόνι) κοσμήματά της. Κολιέ, σκουλαρίκια, βραχιόλια, δαχτυλίδια από μαργαριτάρια. Κλασικός χορός, υπέροχη κλασική μουσική και όπερα με διάσημους ερμηνευτές. Στην Αθήνα μετά την ανάπαυλα από τις γιορτές (ο Ιανουάριος είναι πάντα ένας ήσυχος μήνας) ξεκινάνε εξαιρετικές παραστάσεις στις σημαντικές «εστίες» πολιτισμού της πόλης.

Μία από αυτές με διεθνές ενδιαφέρον και εκείνη του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», που σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών διοργανώνουν ένα μοναδικό Μουσικό Γκαλά «Ελπίδας και Αγάπης» με τον διεθνούς φήμης μαέστρο Alvise Casellati, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Ο κορυφαίος μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Teatro Massimo του Παλέρμο Alvise Casellati, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώνει τις δυνάμεις του με την ΚOA δημιουργώντας ένα εμπνευσμένο, υψηλού επιπέδου πρόγραμμα, ύμνο στην αγάπη, με διάσημες άριες από αγαπημένες όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Γκουνό, Βάγκνερ και Ροσίνι. Η διεθνώς καταξιωμένη ελληνίδα υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση και ο διακεκριμένος ιταλός τενόρος Giorgio Berrugi θα συνοδεύσουν με τις φωνές τους αυτό το μοναδικό μουσικό ταξίδι στην κλασική μουσική.

Φιλανθρωπική εκδήλωση του Συλλόγου «Η Πίστη»

Στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπική εκδήλωση «Μαζί με Πίστη, Αγάπη και φως» του Συλλόγου «Η Πίστη», με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας και την προώθηση και ενίσχυση του έργου και των σκοπών Συλλόγου που ιδρύθηκε το 1993. Προσωπικότητες από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και ιατρικό χώρο στήριξαν την εκδήλωση με την παρουσία τους, αποθεραπευμένα παιδιά συγκίνησαν με τις ιστορίες τους, ενώ για την πολυετή και ανεκτίμητη προσφορά της στον αγώνα τον παιδιών με καρκίνο, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στη μνήμη της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, την οποία παρέλαβε η πρόεδρος του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», κυρία Νούλη Μανώλη.