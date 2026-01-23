Η ρευστότητα στον χώρο της αντιπολίτευσης, καθώς προαναγγέλλεται η δημιουργία νέων κομμάτων, λειτουργεί υπέρ της ΝΔ, η οποία ενισχύεται ύστερα από ένα τρίμηνο πτωτικής πορείας, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega. Στην έρευνα μετριέται για πρώτη φορά πολιτικά και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία στις αυθόρμητες απαντήσεις περί καταλληλότητας για τη θέση του πρωθυπουργού καταγράφει χαμηλή πτήση, καθώς περιορίζεται στο 2%. Σημειώνεται ότι η μέτρηση ήταν σε εξέλιξη και κατά το διήμερο που συζητήθηκαν εντόνως οι θέσεις της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, αλλά οι δεξαμενές της δείχνουν αυτή την ώρα μεγαλύτερες στο κεντροαριστερό πεδίο.

Τα ποιοτικά ευρήματα αποτυπώνουν ένα σταθερά επιβαρυμένο κλίμα ως προς την αντίληψη των πολιτών για την πορεία της χώρας και την οικονομική τους κατάσταση. Στο ερώτημα αν η χώρα κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση, το 69% των ερωτηθέντων εμφανίζεται απαισιόδοξο, ενώ στην αξιολόγηση της προσωπικής κατάστασης σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν το 43,7% δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη θέση, το 38,8% ότι παραμένει στην ίδια κατάσταση και μόλις το 17,2% αναφέρει βελτίωση. Τα ποσοστά αυτά εμφανίζονται σχετικά σταθερά πια, υποδηλώνοντας παγιωμένη στάση και όχι συγκυριακή αντίδραση.

Προβάδισμα

Δεν προκαλεί έκπληξη άρα ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή παραμένει πλειοψηφικό, ενώ στο δίλημμα «πρόωρες εκλογές ή εξάντληση της τετραετίας» προηγούνται ελαφρώς οι κάλπες (51% -48%). Παρά ταύτα, η ΝΔ διατηρεί σαφές προβάδισμα και η διάχυτη διάθεση διαμαρτυρίας προκαλεί κατακερματισμό στα αριστερά και δεξιά του φάσματος, πλήττοντας και την εικόνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, οι αναποφάσιστοι μετριούνται στο 11,7%. Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ καταγράφεται στο 28,5%, ενισχυμένη από το 27% του Δεκεμβρίου. Το ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, πέφτει στο 12,5% από το 14,1% της προηγούμενης μέτρησης. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας στο 11,7%, η Ελληνική Λύση στο 10,7%, το ΚΚΕ στο 8,0%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 3,9% και η Φωνή Λογικής στο 3,3%.