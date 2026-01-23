Υπερβολή. Είναι η πρώτη λέξη που σου περνά από το μυαλό ακούγοντας τις υποψηφιότητες των 98ων βραβείων Οσκαρ που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Δεκαέξι (!) βραβεία διεκδικεί η ταινία «Αμαρτωλοί» (Sinners) που τουλάχιστον στην Ελλάδα χρειάζεται να κοπιάσεις για να θυμίσεις στον άλλο ποια… είναι. Eνα αλαλούμ είναι, ατμοσφαιρικό, δεν λέω, αλλά αλαλούμ. Και όμως αυτή τη στιγμή η ταινία «Αμαρτωλοί» είναι εκείνη που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες υποψηφιότητες από κάθε άλλη στην ιστορία των Οσκαρ. Μα είμαστε με τα καλά μας; Ούτε ο «Τιτανικός» δεν τα είχε καταφέρει με τις 14 που είχε συγκεντρώσει πίσω στο 1998.

Οπως πάντα (με την εξαίρεση της ταινίας «Ιστορίες καλοσύνης»), έτσι και φέτος ο Γιώργος Λάνθιμος τα πήγε υπέροχα. Τέσσερις υποψηφιότητες για τη «Βουγονία» (Bugonia), ανάμεσα στις οποίες δύο (!) για την Εμα Στόουν – α’ γυναικείος ρόλος και καλύτερης ταινίας, αφού είναι και συμπαραγωγός. Ο ίδιος ο Λάνθιμος διεκδικεί για έκτη φορά στην καριέρα του Οσκαρ, καθότι και παραγωγός της «Βουγονίας». Καθόλου άσχημα.

Αρκετές ταινίες συγκέντρωσαν πολλές υποψηφιότητες, αρκετοί καλλιτέχνες προτάθηκαν σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Μια θέση κάτω από τους «Αμαρτωλούς», η «Μια μάχη μετά την άλλη» (One battle after another) του Πολ Τόμας Αντερσον ακολουθεί με 14 υποψηφιότητες. Ο ίδιος ο Αντερσον διεκδικεί τρία βραβεία. Μια θέση κάτω από τη «Μάχη» τρεις ταινίες, ο «Frankenstein» του Μεξικανού Γκιγέρμο ντελ Τόρο, η «Συναισθηματική αξία» του Νορβηγού Γιοακίμ Τρίερ και ο «Marty Supreme» του Αμερικανού Τζος Σάφντι ακολουθούν με εννιά. Ο μεν Τρίερ είναι υποψήφιος ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο δε Σάφντι έχει προταθεί για τέσσερα Οσκαρ: παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μοντέρ! Oσο για τον Ντελ Τόρο, είναι υποψήφιος ως παραγωγός (αφού ο «Frankenstein» διεκδικεί το Οσκαρ καλύτερης ταινίας) αλλά και ως σεναριογράφος.

Προσθέστε στα παραπάνω ότι οι κατηγορίες φέτος αυξάνονται κατά μία, με την καλύτερου κάστινγκ, και θα βρεθείτε σε μια κατάσταση Οσκαρ να φαν κι οι κότες.

Καλύτερη Ταινία

F1: The Movie

Frankenstein

Αμνετ

Marty Supreme

Μια μάχη μετά την άλλη

Συναισθηματική αξία

Αμαρτωλοί

Train Dreams

Ο μυστικός πράκτορας

Βουγονία

H σκανδιναβική «Συναισθηματική αξία» και ο βρετανός «Αμνετ» είναι οι ταινίες που θα μπορούσαν να έρθουν σε μια όμορφη και ισχυρή κόντρα μεταξύ τους για το Οσκαρ της πιο σημαντικής κατηγορίας των βραβείων, όμως με τη φόρα που έχει η ταινία «Sinners», όλα μπορεί κανείς να τα περιμένει (και η σκέψη μόνο προκαλεί τρόμο). Ο παράγοντας «Marty Supreme» πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη. Το ενδιαφέρον σε αυτή την κατηγορία είναι ότι βρίσκουμε δύο ταινίες που διεκδικούν και το Οσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας, τη «Συναισθηματική αξία» (Νορβηγία) και τον «Μυστικό πράκτορα» (Βραζιλία). Η «Βουγονία» δεν φαίνεται να έχει καμία τύχη, όπως το «F1: The Movie» αλλά και το «Train Dreams».

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Κλόε Ζάο – Αμνετ

Μπεν Σάφντι – Marty Supreme

Πολ Τόμας Αντερσον – Μια μάχη μετά την άλλη

Γιοακίμ Τρίερ – Συναισθηματική αξία

Ράιαν Κούγκλερ – Αμαρτωλοί

Πολύ ενδιαφέρουσα πεντάδα γιατί όλες οι ταινίες που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία παρουσιάζουν σκηνοθετικό ενδιαφέρον και καμία δεν μοιάζει με τις άλλες. Εχοντας ήδη ένα Οσκαρ σκηνοθεσίας στην κατοχή της για τη «Χώρα των νομάδων», η Κλόε Ζάο δύσκολα θα κερδίσει ένα δεύτερο, πόσω μάλλον με τον Πολ Τόμας Αντερσον δίπλα της που φτάνει στις 14 (!) υποψηφιότητες χωρίς ποτέ να έχει κερδίσει το Οσκαρ. Η δική μας ψήφος όμως θα πήγαινε στον Γιοακίμ Τρίερ, έναν γνήσιο διάδοχο της σχολής Ινγκμαρ Μπέργκμαν, ίσως με λίγο παραπάνω χιούμορ. Είναι πάντως δύσκολο να προβλέψεις σε αυτή την κατηγορία γιατί στην πεντάδα υπάρχει και ο Ράιαν Κούγκλερ που μπορεί να το κερδίσει κρίνοντας από τη σαρωτική σε υποψηφιότητες δύναμη των «Αμαρτωλών».

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Τιμοτέ Σαλαμέ – Marty Supreme

Λεονάρντο ντι Κάπριο – Μια μάχη μετά την άλλη

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – Αμαρτωλοί

Βάγκνερ Μούρα – The Secret Agent

Ιθαν Χοκ – Blue Moon

Αν στοιχημάτιζα, τα χρήματά μου θα πήγαιναν στον Τιμοτέ Σαλαμέ γιατί στο «Marty Supreme» είναι άφταστος. Μάλιστα, αυτή είναι η τρίτη υποψηφιότητά του για Οσκαρ (έχουν προηγηθεί υποψηφιότητες για τις ταινίες «Να με φωνάζεις με το όνομά σου» και «A complete unknown»). Είναι ένας ηθοποιός που σαφώς προωθείται από την κινηματογραφική βιομηχανία και φαίνεται φέτος να είναι η στιγμή του. Ο ήδη κάτοχος ενός Οσκαρ για την «Επιστροφή» Λεονάρντο ντι Κάπριο είναι καλός στη «Μια μάχη μετά την άλλη» αλλά όχι για ένα ακόμα Οσκαρ. Ο Βάγκνερ Μούρα θα πρέπει να ανοίξει σαμπάνια που βρίσκεται απλώς στην πεντάδα. Και πάλι όμως, η έκπληξη μπορεί να γίνει από τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν της ταινίας «Αμαρτωλοί», όπου έχει διπλό ρόλο. Ο Ιθαν Χοκ θαυμάσιος στον ρόλο του τζαζίστα Λόρενζ Χαρτ, όμως δεν έχει ελπίδα.

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ – Αμνετ

Ρενάτε Ρέινσβε – Συναισθηματική αξία

Eμα Στόουν – Βουγονία

Ρόουζ Μπερν – Αν είχα πόδια, θα σε κλωτσούσα

Κέιτ Χάντσον – Song Sung Blue

Για τρίτη φορά στην καριέρα της, η Εμα Στόουν κερδίζει υποψηφιότητα στα Οσκαρ έχοντας παίξει σε ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, για ταινία του οποίου το έχει κερδίσει («Poor things»). Δεν θα το κερδίσει πάλι, γιατί όλα δείχνουν ότι το Οσκαρ α’ γυναικείου ρόλου φέτος προορίζεται για την Ιρλανδή Τζέσι Μπάκλεϊ που δίνει μια πολύ ευαίσθητη ερμηνεία στο «Αμνετ». Βέβαια, στη μέση υπάρχει και η Αυστραλέζα Ρόουζ Μπερν, η οποία κρατάει πάνω της ολόκληρη την ταινία «Αν είχα πόδια, θα σε κλωτσούσα», για την οποία είναι υποψήφια. Ομορφο που τα μέλη θυμήθηκαν την Κέιτ Χάντσον (δεν έχουμε δει την ταινία στην Ελλάδα), αλλά η υποψηφιότητα για την κόρη της Γκόλντι Χον είναι αρκετή. Το ίδιο θα λέγαμε και για τη Ρενάτε Ρέινσβε της «Συναισθηματικής αξίας».

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Τζέικομπ Ελόρντι – Frankenstein

Σον Πεν – Μια μάχη μετά την άλλη

Μπενίσιο ντελ Τόρο – Μια μάχη μετά την άλλη

Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Συναισθηματική αξία

Ντελρόι Λίντο – Αμαρτωλοί

Πολύ θα θέλαμε το Οσκαρ να δοθεί στον σουηδό ηθοποιό Στέλαν Σκάρσγκαρντ που στα 74 του φέτος κερδίζει την πρώτη του υποψηφιότητα στα Οσκαρ. Ομως ο παράγοντας Σον Πεν είναι πολύ ισχυρός και ένα τρίτο Οσκαρ για τον αμερικανό ηθοποιό (μετά τα α’ ρόλου για τις ταινίες «Σκοτεινό ποτάμι» και «Milk») δεν αποκλείεται. Για την ίδια ταινία υποψήφιος είναι και ο Μπενίσιο ντελ Τόρο, επίσης βραβευμένος με Οσκαρ – και πάλι στον β’ ρόλο – για το «Traffic». Ο Τζέικομπ Ελόρντι ως Τέρας στο «Frankenstein» είναι καλός, αλλά ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Πολύ ευχάριστο τέλος που τα μέλη της Ακαδημίας θυμήθηκαν για πρώτη φορά τον Ντελρόι Λίντο, τον πολύ καλό μαύρο ηθοποιό που δεν έχει ξαναπροταθεί ποτέ (είναι 73 ετών).

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Ινγκα Ιμπσνότερ Λίλεας – Συναισθηματική αξία

Τεϊάνα Τέιλορ – Μια μάχη μετά την άλλη

Εϊμι Μάντιγκαν – Weapons

Ελ Φάνινγκ – Συναισθηματική αξία

Μοσάκου Γούνμι – Αμαρτωλοί

Ακριβώς όπως συμβαίνει φέτος στους άντρες της κατηγορίας του β’ ρόλου, έτσι και στις γυναίκες, δύο ηθοποιοί της ίδιας ταινίας διεκδικούν το βραβείο: η Νορβηγίδα Ινγκα Ιμπσνότερ Λίλεας και η Αμερικανίδα Ελ Φάνινγκ – και οι δύο για τη «Συναισθηματική αξία». Θα παραμείνουν απλώς υποψήφιες. Αφήνοντας απ’ έξω και την Εϊμι Μάντιγκαν του «Weapons», η μεγάλη μάχη θεωρούμε ότι θα λάβει μέρος ανάμεσα στις δύο μαύρες ηθοποιούς της πεντάδας, τη Μοσάκου Γούνμι των «Αμαρτωλών» και την Τεϊάνα Τέιλορ του «Μια μάχη μετά την άλλη». Η ψήφος μας θα πήγαινε στην Τέιλορ, όμως ποτέ δεν ξέρεις.

Διασκευασμένο Σενάριο

Frankenstein

Αμνετ

Μια μάχη μετά την άλλη

Train Dreams

Βουγονία

Σύμφωνα με την εικόνα της πεντάδας, μάχη αναμένεται να δοθεί ανάμεσα στη «Μια μάχη μετά την άλλη» και τον «Αμνετ» ή αλλιώς ανάμεσα σε ένα χιουμοριστικό σχόλιο για την παρανοϊκή Αμερική των καιρών μας και σε έναν στενάχωρο «πρωτόγονο» έρωτα που καθόρισε τη ζωή του Γουίλιαμ Σαίξπηρ και, απ’ ό,τι φαίνεται, έχει αγγίξει την ψυχή ενός μεγάλου μέρους του νεανικού κοινού γιατί αυτό έχει καταφέρει ο «Αμνετ». Ωστόσο, καθόλου απίθανο σε αυτή την κατηγορία να κάνει την έκπληξη η «Βουγονία». Δύσκολη κατηγορία για τον «Frankenstein», που περισσότερες πιθανότητες έχει στις «τεχνικές» κατηγορίες.

Πρωτότυπο Σενάριο

Ενα απλό ατύχημα

Blue Moon

Marty Supreme

Συναισθηματική αξία

Αμαρτωλοί

Μπορεί άραγε η κατάσταση στο Ιράν να επηρεάσει τα μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου; Πολύ πιθανόν, αν και στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν είναι η ταινία «Ενα απλό ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί που τραβάει την προσοχή μας, αλλά η «Συναισθηματική αξία» που ταιριάζει περισσότερο στη λογική των μελών της Ακαδημίας. Φυσικά, ο παράγοντας «Αμαρτωλοί» δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητος λόγω της δυναμικής που έχει η ταινία του Ράιαν Κούγκλερ, που είναι υποψήφιος και ως σεναριογράφος.

Διεθνής Ταινία

Ενα απλό ατύχημα

Συναισθηματική αξία

Ο μυστικός πράκτορας

Sirat

Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ

Από τις πιο δύσκολες κατηγορίες φέτος. Ολες οι ταινίες είναι υψηλού επιπέδου και δύο από αυτές, η βραζιλιάνικη «Ο μυστικός πράκτορας» του Φίλο και η «Συναισθηματική αξία» του Γιοακίμ Τρίερ, είναι υποψήφιες και για το Οσκαρ καλύτερης ταινίας. Αν τα μέλη της Ακαδημίας θελήσουν να δώσουν πολιτικό χρώμα στην κατηγορία, τότε έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στο «Ενα απλό ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί (Ιράν) και στη «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» της Κάουτερ Μπεν Χάνια (Γάζα). Αλλά και το «Sirat» του Ολιβερ Λαξ που θα δούμε σε λίγο καιρό και στην Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ταινία. Πολύ δύσκολα στοιχηματίζεις σε ταινία αυτής της κατηγορίας.

Κινούμενα Σχέδια Μεγάλου Μήκους

Arco

Elio

Little Amelie

Ζωούπολη 2

Kpop Κυνηγοί διαμαντιών

Μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία φέτος, στην οποία την έκπληξη μπορεί να κάνει το μικρό, χειροποίητο «Arco» των Ούγκο Μπιενβενού, Ζιλ Καζό, συμπαραγωγή Γαλλίας (η βάση), Αγγλίας και Αμερικής. Γαλλική όμως είναι και η παραγωγή της «Amélie et la métaphysique des tubes» ή αλλιώς «Η μικρή Αμελί», ένας συγκερασμός ευρωπαϊκής και ασιατικής κουλτούρας. Αυτές οι ταινίες μάς θυμίζουν ότι κινούμενο σχέδιο δεν είναι μόνο φωνές και πανηγύρια, όπως συμβαίνει με το «Elio» της Pixar, εφετζίδικη ασυναρτησία («KPop Demon Hunters» των Walt Disney Animation Studio) ή κουρασμένο χιούμορ («Ζωούπολη 2»).