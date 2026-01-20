Την πρόθεση οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας να κυμανθούν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα εξέφρασε στους εκπροσώπους των ασφαλιστικών εταιρειών ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καλώντας τους να προσαρμοστούν και να κινηθούν και φέτος στα όρια του πληθωρισμού υγείας, δηλαδή σε μια αύξηση της τάξεως του 7%.

«Είμαστε εδώ για να προασπίζουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών, γι’ αυτό και ζητήσαμε από τις ασφαλιστικές εταιρείες να προσαρμοστούν στη λογική και να κινηθούν και φέτος στα όρια του πληθωρισμού υγείας», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, αναφορικά με τις αναμενόμενες αυξήσεις των ασφαλίστρων. «Παρεμβαίνουμε και πιστεύω ότι η ασφαλιστική αγορά έχει πάρει το μήνυμα και προσαρμόζεται», πρόσθεσε.

Η δήλωση αυτή του υπουργού έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση που είχε με το προεδρείο της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) στο επίκεντρο της οποίας ήταν οι εξελίξεις στην αγορά των ασφαλίστρων υγείας και η διαμόρφωση των τιμών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Τάκης Θεοδωρικάκος κατέστησε σαφές προς τους εκπροσώπους της αγοράς ότι οι όποιες αυξήσεις γίνουν στα ασφάλιστρα υγείας θα πρέπει να κινηθούν σε ανεκτά επίπεδα και σε καμία περίπτωση να μην υπερβούν τις περσινές αυξήσεις. Πέρυσι, με νομοθετική ρύθμιση το υπουργείο Ανάπτυξης είχε παρέμβει περιορίζοντας την αύξηση στο 7%, κίνηση που αναχαίτισε τις προθέσεις των εταιρειών. Φέτος το υπουργείο εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις, ωστόσο δηλώνει έτοιμο να τις αντιμετωπίσει εφόσον χρειαστεί.

Καταγγελίες

Ηδη υπάρχουν καταγγελίες από την ΕΚΠΟΙΖΩ για περιπτώσεις καταναλωτών, οι οποίοι έχουν έρθει εκ νέου αντιμέτωποι με καταχρηστικές πρακτικές αναφορικά με την αύξηση των ασφαλίστρων για τα έτη 2025-2026 στα ισόβια συμβόλαια υγείας. Η καταναλωτική οργάνωση έχει επισημάνει την καθυστέρηση στην κατάρτιση και δημοσιοποίηση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής ο οποίος έπρεπε να είχε δημοσιευθεί, καθώς και το γεγονός ότι πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ δικαιώνει τους καταναλωτές, για τις καταχρηστικές και αντισυμβατικές μονομερείς αυξήσεις που έχουν υποστεί στα ασφάλιστρα υγείας.

Κάλεσε μάλιστα τα συναρμόδια υπουργεία και τις Αρχές να αναλάβουν δράση.

Συγκεκριμένα από τις Αρχές ζητεί: Να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες, ώστε να εξαλειφθούν οι καταχρηστικές πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών στα ισόβια συμβόλαια υγείας, εξαιτίας της απουσίας του νέου δείκτη, με σκοπό την αποφυγή πλήρους ασυδοσίας στην ασφαλιστική αγορά. Επίσης να διασφαλίσουν ότι οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα δεν θα υπερβαίνουν, έως τη δημοσίευση του νέου δείκτη, το ποσοστό του Υποδείκτη Υγείας του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πάντως, το υπουργείο Ανάπτυξης, εκτός των τιμών των ασφαλίστρων, ψηλά στην ατζέντα του έχει και το θέμα της εποπτείας και της προστασίας των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές, με ενεργό ρόλο να αναλαμβάνει η νεοσύστατη Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.