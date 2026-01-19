Μήνυμα αποφασιστικότητας για την αξιοποίηση του ιστορικού των σχέσεων και των κοινών αξιών με στόχο την προσφορά ενός ηχηρού παραδείγματος για το τι μπορεί να επιτύχει αφενός η αξιόπιστη επικοινωνία και αφετέρου η συνεργασία σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, έστειλαν χθες από το Κάιρο Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος στο πλαίσιο της τριμερούς υπουργικής συνάντησης που είχαν, τέσσερις μήνες μετά τη διεξαγωγή της τελευταίας, τον Σεπτέμβριο, στον ΟΗΕ. Γιώργος Γεραπετρίτης, Κωνσταντίνος Κόμπος και Μπαντρ Αμπντελάτι, με την ολοκλήρωση των πολιτικών διαβουλεύσεων, ανέφεραν πως επιβεβαιώθηκε το βάθος της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου καθώς και η αμοιβαία επιθυμία για επίτευξη κοινών συμφερόντων.

Μέρος της ατζέντας της τριμερούς υπουργικής συνάντησης υπήρξε σαφώς και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Καΐρου – ΕΕ, υπό το πρίσμα της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, για την οποία ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων χθες, ευχήθηκε «στο αδελφό έθνος της Κύπρου μια επιτυχημένη προεδρία». Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, η χθεσινή τριμερής συνάντηση έδωσε την ευκαιρία αφενός να αξιολογηθούν τα επιτεύγματα της τριμερούς συνεργασίας που έχουν ήδη παραχθεί και αφετέρου να διερευνηθούν τρόποι για την περαιτέρω εμβάθυνση και επέκταση της συνεργασίας σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Οι τρεις υπουργοί Εξωτερικών συνομολόγησαν την ύπαρξη σημαντικού περιθωρίου ενίσχυσης και επέκτασης της συνεργασίας τους σε τομείς όπως η οικονομία, το εμπόριο, ο τουρισμός, η ενέργεια, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες.

Στο τραπέζι η Μονή Σινά

Στο πλαίσιο των διμερών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν χθες στο Κάιρο, όσον αφορά τη συνάντηση Γεραπετρίτη – Αμπντελάτι, αυτή κινήθηκε στον άξονα της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας – Αιγύπτου, με θέματα ψηλά στην ατζέντα την οικονομία, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο έλληνας ΥΠΕΞ, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έθεσε στον αιγύπτιο ομόλογό του και το ζήτημα της Μονής Σινά, για το οποίο υπενθυμίζεται πως έχει επιτευχθεί μια προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ ελληνικής και αιγυπτιακής πλευράς, ενώ πλέον εναπόκειται στην Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα να λάβει τις τελικές αποφάσεις. Αθήνα και Κάιρο έθεσαν χθες επί τάπητος και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με τον Μπαντρ Αμπντελάτι να φέρνει στο τραπέζι του διαλόγου χρήσιμες πληροφορίες από την πρόσφατη συνάντησή του στο Κάιρο με τον ειδικό σύμβουλο του Τραμπ για Αφρική (άρα και Λιβύη) και Μέση Ανατολή Μασάντ Μπούλος.

Γεραπετρίτης και Αμπντελάτι συζήτησαν εκτενώς για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στη Γάζα και την επόμενη ημέρα, στο πλαίσιο της κοινής συμμετοχής τους στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ. Ο έλληνας ΥΠΕΞ επαίνεσε τις προσπάθειες της Αιγύπτου για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ, ερωτηθείς σχετικά, επιβεβαίωσε πως η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση από τον πρόεδρο Τραμπ προκειμένου να καταστεί ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης, με την ελληνική πλευρά να εξετάζει επί του παρόντος τα σχετικά έγγραφα. Κατά τη διμερή επαφή Κόμπου – Αμπντελάτι συζητήθηκε επιπλέον το Κυπριακό καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας.

Στις κοινές δηλώσεις, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της τριμερούς συνεργασίας αποτελεί η συναντίληψη των περιφερειακών και διεθνών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, με τον έλληνα ΥΠΕΞ να επιβεβαιώνει την προσήλωση Αθήνας, Λευκωσίας, Καΐρου στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Εχοντας μόλις ολοκληρώσει με τους ομολόγους του επισκόπηση της κατάστασης σε Γάζα, Συρία, Ιράν, Αφρική, ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε, τέλος, πως οι τρεις χώρες προκρίνουν τη «διπλωματία έναντι του πολέμου» και τη «σταθερότητα αντί του χάους».