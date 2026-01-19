Σύσσωμη η αλληλέγγυα Δεξιά εδώ και κάνα δεκαήμερο συμπαραστέκεται στον εξεγερμένο λαό του Ιράν, χρεώνοντας, σε όποιον διαπράττει την ιεροσυλία να μην είναι ομοϊδεάτης της, συμπάθεια στους μουλάδες.

Ας δούμε, λοιπόν, πώς εκφράζεται εμπράκτως αυτή η ευαισθησία τους στη συστηματική καταπάτηση των δικαιωμάτων από το θεοκρατικό καθεστώς. Η οποία δεν ξεκίνησε προχθές. Το έγραψε πολύ σωστά σε ένα άρθρο του (στο «Πρώτο Θέμα») ο διορισμένος από την κυβέρνηση διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας, που κάνει λόγο για «ένα καθεστώς-δικτατορία, το οποίο από το 1979 και μετέπειτα καταπατά συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα φυλακίζοντας, βασανίζοντας και εκτελώντας αντιφρονούντες, καταπιέζοντας τη γυναικεία φύση και γενικά καταστέλλοντας κάθε μορφή ελεύθερης και αυτόβουλης επιλογής». Διατυπώνει και τη χαρακτηριστική απορία: «Πού όμως οφείλεται αυτή η έλλειψη ηθικής οργής;.. Για ποιον λόγο ο Ιρανός, που εδώ και μισό αιώνα εξαιτίας της θρησκευτικής και της εν γένει αυταρχικής καταπίεσης έχει απολέσει βασικές ελευθερίες, θα πρέπει να θεωρείται υποδεέστερος και λιγότερο άξιος συμπαράστασης από τον Παλαιστίνιο ή κατά το παρελθόν τον Σύρο και τον Ιρακινό;».

Δεν έχει καθόλου άδικο. Πάμε να δούμε, λοιπόν, τι κάνει η υπηρεσία της οποίας προΐσταται. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου, μέσα στο πρώτο ενδεκάμηνο του 2025, το ποσοστό έγκρισης αιτήσεων ασύλου από Ιρανούς ήταν 43,58% και 12,39% στη δευτεροβάθμια εξέταση. Σε σχέση με το ερώτημα που απευθύνει στο άρθρο του ο διοικητής της υπηρεσίας, να πούμε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν ποσοστό αναγνώρισης ασύλου στο 93,67%, οι Σουδανοί 97,75%, οι Σύροι 84%, οι Αφγανοί 97,66%, οι Υεμενίτες 97,12%, οι Ερυθραίοι 76,43% και οι Σομαλοί 54,07%. Επειδή ο διορισμένος διοικητής ανέφερε και τους Ιρακινούς ως αποδέκτες μιας ευαισθησίας που δεν δείξαμε στους Ιρανούς, να πούμε ότι τα ποσοστά αποδοχής του ασύλου τους είναι σχεδόν ίδια (43,09%).

Προκύπτει, αβίαστα, άρα, η αντιστροφή του ερωτήματος που ο ίδιος έθεσε: πού οφείλεται αυτό το πλεόνασμα ηθικής οργής που ένιωσε την ανάγκη να αρθρογραφήσει; Για ποιον λόγο ο Ιρανός που εδώ και μισό αιώνα έχει απολέσει βασικές ελευθερίες θα πρέπει να θεωρείται υποδεέστερος από τον Παλαιστίνιο από την Υπηρεσία Ασύλου της οποίας προΐσταται;

Συγγνώμη που το πάμε έτσι, κιόλας. Δεν μπαίνει στο ζύγι η τραγωδία. Αλλά εσείς το ξεκινήσατε.