Είναι ωραίοι οι αγροτοπατέρες που ηγούνται του μπλόκου της Νίκαιας, του μπλόκου του… Περισσού για να είμαστε ακριβείς, διότι ΚΚΕ είναι οι άνθρωποι και δεν το κρύβουν – η μεγάλη πλειοψηφία τους τουλάχιστον. Κάποιος, κάποιοι συναγωνιστές τραμπούκισαν τρακτέρ που ανήκουν σε δύο από τους προχθεσινούς συνομιλητές του Κυριάκου Α’ κι αμέσως λειτούργησε το κουκουεδιστικό συνωμοσιολογικό. Οτι, τάχα μου και καλά, «τρίτος δάκτυλος» ενήργησε για να σκάσουν τα λάστιχα από τα τρακτέρ, όπως και να γράψουν και τη λέξη «προδότης» πάνω σε αυτά. Ποιος είναι αυτός ο «τρίτος δάκτυλος», δεν ειπώθηκε βέβαια, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι: δεν αναφέρομαι στο ποιος ή ποιοι έκοψαν τα λάστιχα των τρακτέρ, όχι. Αναφέρομαι στο εξής: υποτίθεται ότι οι αγωνιζόμενοι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και περιφρουρούν την κινητοποίηση και τα εργαλεία τους. Αφού παραμένουν λοιπόν στα μπλόκα, πώς έγινε αυτό και δεν αντελήφθησαν τη δράση των… προβοκατόρων που υποτίθεται ότι έδρασαν για να δυσφημήσουν τον αγώνα τους;

Για να επισυμβεί αυτό, δύο τινά έχουν μεσολαβήσει: ή μας παραμυθιάζουν και είναι όλοι στα σπίτια τους και έχουν αφημένα τα τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας ή βρίσκονταν στο μπλόκο και έκαναν τα στραβά μάτια στους δολιοφθορείς των τρακτέρ των δύο συνομιλητών του Κυριάκου Α’. Αλλη εξήγηση δεν υπάρχει, σύντροφοι…

Δύο σχολές για μία κρίση

Και κάτι ακόμη σε σχέση με τις αγροτικές κινητοποιήσεις: πληροφορούμαι εγκύρως ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν διαμορφωθεί δύο σχολές διαχείρισης της κρίσης. Η πρώτη επιμένει στην ήπια αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων με διάλογο, στην κατεύθυνση της εξεύρεσης μιας ικανοποιητικής λύσης για να φύγουν οι αγρότες από τα μπλόκα. Η άλλη γραμμή είναι εκείνη που προωθεί τη σκληρή αντιμετώπιση του προβλήματος. Να χρησιμοποιηθούν δηλαδή αστυνομικές δυνάμεις για να λυθούν τα μπλόκα. Προς γενική έκπληξη, ο υπουργός Χρυσοχοΐδης είναι υπέρ της πρώτης επιλογής. Και μαζί του συντάσσεται και ο πρόεδρος Κυριάκος Α’. Ισως γιατί ο Χρυσοχοΐδης, εκτός από σοβαρός άνθρωπος που είναι, γνωρίζει ότι επιχειρησιακά το εγχείρημα της βίαιης λύσης των μπλόκων είναι δύσκολο και εμπεριέχει κινδύνους. Πολλαπλούς…

Τούτων δοθέντων, θα αναφέρω ότι η κυβέρνηση φέρεται να προσανατολίζεται άμεσα στην ενεργοποίηση του νομικού οπλοστασίου που διαθέτει, με την άσκηση ποινικών διώξεων και την επιβολή προστίμων, τα οποία θα βεβαιώνονται κατευθείαν στην Εφορία, χωρίς τη δυνατότητα αναστολής ή διαγραφής.

Το παραμύθι με το ΠΑΣΟΚ…

«Πενία τέχνας κατεργάζεται», διακήρυσσε ήδη από τον 3ο αιώνα προ Χριστού ένας σοφός κύριος, ονόματι Θεόκριτος, θέλοντας να καταδείξει με τρεις λέξεις ότι ο φτωχός για να αντιμετωπίσει τη φτώχεια του πρέπει να βάζει το μυαλό του να δουλέψει. Αλλιώς θα παραμείνει φτωχός. Ισχύει στη ζωή, ισχύει και στην πολιτική. Το θυμήθηκα διαβάζοντας εδώ κι εκεί πως ο εξ εφέδρων πρόεδρος Τσίπρας, στην προσπάθειά του να εμφανιστεί ως επικυρίαρχος της Κεντροαριστεράς και διεμβολιστής του ΠΑΣΟΚ, ενέταξε στο πάνελ της σαββατιάτικης παρουσίασης του «παραμυθιού» του στη Θεσσαλονίκη και την ανιψιά του μακαρίτη του Ροβέρτου Σπυρόπουλου, Κωνσταντίνα, κόρη του αδερφού του. Αμεσα τα φιλοκυβερνητικά Μέσα από κοινού με εκείνα που στηρίζουν τον εξ εφέδρων πρόεδρο έσπευσαν να αποκωδικοποιήσουν τη συμμετοχή της Σπυροπούλου στο πάνελ ως «σοβαρή αναταραχή» στο ΠΑΣΟΚ!!!

Και πως εξ αυτού του λόγου το κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με νέα δεινή κρίση κ.λπ. κ.λπ., το γνωστό παραμύθι, που ανακυκλώνεται χρόνια τώρα…

Τους ενημερώνω πάντως, γιατί μάλλον τους διαφεύγει, ότι ο υιός Σπυρόπουλου, ονόματι Απόστολος, στις τελευταίες εκλογές είχε αναζητήσει την τύχη του στην πολιτική ως υποψήφιος της ΝουΔου – έτσι, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα περί των πολιτικών της οικογένειας του μακαρίτη…

…και την έκτακτη σύσκεψη

Ενημερώνω ακόμα, με αυτή την ευκαιρία, ότι δεν σταματούν στη Σπυροπούλου (και τον πικραμένο Σαουλίδη) τα εσωκομματικά προβλήματα του ΠΑΣΟΚ εξαιτίας της εκδήλωσης για το «παραμύθι» Τσίπρα. Σύμφωνα με «έγκυρες» πληροφορίες, στην εκδήλωση του Σαββάτου προτίθεται να παραστεί ο μπατζανάκης του περιπτερά απέναντι από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην πόλη, κι επίσης η κομμώτρια που περιποιείται τη σύζυγο παλαιού στελέχους του κόμματος, το οποίο ανήκει στο λεγόμενο «παλιό ορθόδοξο». Κατά τις ίδιες πηγές, γίνεται προσπάθεια να καμφθούν οι αντιρρήσεις της πρώτης ξαδέρφης της πεθεράς νυν στελέχους του Κινήματος, η οποία επί του παρόντος, παρότι έχει προσκληθεί στην εκδήλωση του «Ολυμπίου», έχει ορισμένες επιφυλάξεις να παραστεί. Τέλος, κι αυτό κάνει ακόμη πιο έντονες τις αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ εξαιτίας της εκδήλωσης του Σαββάτου, στη Χαριλάου Τρικούπη, με το που ενημερώθηκαν για τις περιπτώσεις «μπατζανάκης του περιπτερά», «κομμώτρια συζύγου εκπροσώπου του παλιού ορθόδοξου» αλλά και «ξαδέρφη πεθεράς στελέχους», συγκάλεσαν έκτακτη σύσκεψη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που διαμορφώνεται!..

Γελάτε; Δεν θα ‘πρεπε. Σε αυτό το επίπεδο θα οδηγηθεί η κατάσταση σε λίγο με το «πενία τέχνας κατεργάζεται» του φουκαρά του Τσίπρα…

Λάσπη στον ανεμιστήρα

Και ολίγη από Καρυστιανού: η «πρόεδρος», εξ όσων συνάγω, έχει ένα θέμα με τα ονόματα. Δεν έχει αντιληφθεί προφανώς ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να εισέλθει τόσο θορυβωδώς στην αρένα θα της τίθενται ερωτήσεις, πολλές φορές αμείλικτες, στις οποίες θα καλείται να απαντήσει. Διότι η αρένα έχει θηρία και γύρω γύρω θεατές που διψούν για αίμα – δεν είναι κομμωτήριο στην Καλαμαριά, ας πούμε, να ανταλλάσσεις ιδέες την ώρα που κάνεις ρίζα.

Αλλά η «πρόεδρος» φαίνεται να μην προσαρμόζεται εύκολα σε αυτού του είδους την υποχρέωση: ήτοι, να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Θυμάστε, ξεκίνησε με εκείνη την ιστορία, ότι τάχα μου κάποιος απείλησε τη ζωή της, και του παιδιού της, ώστε να την εξαναγκάσει να σταματήσει να μιλάει. Οταν της ζητήθηκε να κατονομάσει ποιος την απείλησε, ποιος της μετέφερε τις απειλές και πού συνέβη όλο αυτό, αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες. Μέχρι που αποκαλύφθηκε ότι όλο αυτό ήταν μια μούφα – ένα κατασκεύασμα. Υστερα δήλωσε ότι «κάποιοι» της πρόσφεραν πολλά λεφτά για να σωπάσει. Ρωτήθηκε επανειλημμένα ποιοι ήταν αυτοί, αλλά δεν είπε λέξη – προφανώς άλλο κατασκεύασμα. Τώρα, διατείνεται, επιτιθέμενη στους υπόλοιπους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών που μετείχαν στον σύλλογο, είτε ότι της έβαζαν τρικλοποδιές είτε ότι την απέτρεπαν να δημοσιοποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις του συλλόγου (που υπόκεινται πλέον στον έλεγχο της ΑΑΔΕ). Ρωτήθηκε και πάλι ποιοι ήταν αυτοί οι συγγενείς, αλλά ακολούθησε την ίδια γραμμή – δεν τους αποκαλύπτει για να μην τους εκθέσει, όπως είπε.

Ναι, αλλά αυτό μοιάζει περισσότερο με λάσπη στον ανεμιστήρα, παρά με ηθική και τίμια στάση απέναντι στα πράγματα. Και δεν είναι σωστό, όπως και να το δεις, όπως και να το κάνεις…

Εις μνήμην Σήφη Βαλυράκη

Μεγάλη τιμητική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή, που ο μήνας έχει 23, στις 6 το απόγευμα στην ΕΣΗΕΑ, για να τιμηθεί ο αγωνιστής του αντιδικτατορικού αγώνα Σήφης Βαλυράκης, ακριβώς πέντε χρόνια μετά την άγρια δολοφονία του στην Εύβοια. Στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την οικογένεια και τους φίλους του Σήφη, θα μιλήσουν για τον πολιτικό Βαλυράκη δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντώνης Σαμαράς, εκπρόσωποι αντιστασιακών οργανώσεων, Κρήτες, καθώς και εκπρόσωποι από πολιτικά κόμματα. Είναι μια εκδήλωση μνήμης για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο με συνέπεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς.