Ο Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι έχει επιτευχθεί επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση, ωστόσο, θέτει ως προϋπόθεση να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί, πριν πραγματοποιηθεί το ραντεβού.

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η συνάντηση προγραμματίζεται για τη Δευτέρα στις 13:00, υπό τον όρο ότι «οι δρόμοι, όλοι οι δρόμοι, θα είναι και θα παραμείνουν ανοιχτοί». Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα σημεία αποκλεισμού ανοίγουν σταδιακά, γεγονός που δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή του διαλόγου.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να συνεχιστεί αυτή η εξέλιξη, ώστε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, η οποία θα αποτελέσει συνέχεια της προηγούμενης, που –όπως είπε– ήταν «εποικοδομητική και απέδωσε θετικά αποτελέσματα για τον πρωτογενή τομέα».

Επι της ουσίας αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν βιάζεται να «τρέξει» στη συνάντηση πάντως όχι προτού φανεί στην πράξη ότι οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις – όσες έχουν αναλάβει στις παρασκηνιακες επαφές τους κυβερνητικούς αξιωματούχους αλλά και δημοσίως ύστερα από τη σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας.

Απο την κυβέρνηση επιμένουν στο μεταξύ ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για νέα μέτρα με δημοσιονομικό κόστος αλλά επιδιώκουν συζήτηση για τοπικά θέματα και για τυχόν βελτιώσεις σε τεχνικά ζητήματα.