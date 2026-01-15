Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου της κυβέρνησης με τους ανθρώπους των Μέσων Ενημέρωσης και τις πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί ή δρομολογούνται για τη στήριξη και τη θεσμική θωράκιση του Τύπου.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η παρουσία του δεν είχε μόνο θεσμικό χαρακτήρα, αλλά εξέφραζε έμπρακτα την εκτίμηση της κυβέρνησης για τη συνεργασία με τις Ενώσεις και τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα ΜΜΕ. Αναφέρθηκε στις διαδικασίες ακρόασης των φορέων κατά την επεξεργασία των νομοσχεδίων, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις των δημοσιογράφων αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης στον χώρο των Μέσων και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της νομοθεσίας.

Όπως ανέφερε, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ δεν «λιβανίζουν» την κυβέρνηση, αλλά ασκούν γόνιμη κριτική, αναγνωρίζοντας τα θετικά βήματα και καταθέτοντας προτάσεις που συχνά ενσωματώνονται στις τελικές ρυθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στο αίτημα για στοχευμένη στήριξη του περιοδικού Τύπου, ανακοινώνοντας ότι έως το 2026 θα ολοκληρωθεί σχετικό πρόγραμμα ενίσχυσης, καθώς και ένα ευρύτερο, μόνιμου χαρακτήρα πρόγραμμα χρηματοδότησης όλων των μέσων ενημέρωσης. Το πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την DGComp, θα βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο αριθμός εργαζομένων και ο κύκλος εργασιών, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.

Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο ζήτημα της παραπληροφόρησης, την οποία χαρακτήρισε ως βαθιά κρίση που επηρεάζει όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής —από την οικονομία και την εκπαίδευση έως ζητήματα εθνικής ασφάλειας και τις εκλογικές διαδικασίες. Όπως ανακοίνωσε, η κυβέρνηση προετοιμάζει τη διοργάνωση μεγάλου συνεδρίου υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή όλων των Ενώσεων, των Μέσων και των πολιτικών κομμάτων. Στόχος είναι ένας ανοιχτός και θεσμικός διάλογος για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Το συνέδριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες σε εμβληματικό χώρο της Αθήνας, με φιλοδοξία να καθιερωθεί ως θεσμός.

Η αξία του περιοδικού Τύπου

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε τον ιδιαίτερο ρόλο του περιοδικού Τύπου, σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί απλώς φορέα ειδήσεων, αλλά χώρο συνάντησης της ανάλυσης, της αισθητικής και της εγκυρότητας. Προσφέρει στους πολίτες ποιοτική και αξιόπιστη ενημέρωση, ενώ η αξιοπιστία των Μέσων αποτελεί, όπως είπε, την ισχυρότερη άμυνα της δημοκρατίας απέναντι στη διάδοση των fake news. Ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι ψηφιακές πλατφόρμες επηρεάζουν έντονα τη δημόσια σφαίρα και τις νεότερες γενιές.

Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Παιδεία στα Μέσα, που υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά σε σχολεία και στοχεύει να επεκταθεί πανελλαδικά, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης, διασταύρωσης πληροφοριών και ουσιαστικής επαφής με τον έντυπο Τύπο.

Μεταρρυθμίσεις και διαφάνεια στα ΜΜΕ

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε το αποτύπωμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων στον χώρο των ΜΜΕ τα τελευταία δύο χρόνια, επισημαίνοντας ότι έχουν υλοποιηθεί μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούσαν επί δεκαετίες. Αναφέρθηκε στον νέο νόμο για την ΕΡΤ, στα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, στην επικείμενη αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών και ραδιοφώνων, καθώς και στα προγράμματα χρηματοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη θεσμοθέτηση της διαφάνειας στις κρατικές διαφημίσεις, με υποχρεωτική δημοσιοποίηση τόσο της κατανομής όσο και της τελικής διάθεσης των κονδυλίων. Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία και αντοχές, ευχαριστώντας τα μέλη της Ένωσης για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην ενίσχυση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της ενημέρωσης.