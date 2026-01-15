Οι αγρότες της Καρδίτσας παραμένουν στο μπλόκο του Ε65, διατηρώντας ανοιχτό τον δρόμο, καθώς σήμερα προγραμματίζουν να παρατάξουν τα τρακτέρ τους στην άκρη του οδοστρώματος.

Την ίδια ώρα, αναμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης σχετικά με τη συνάντηση που ζητούν να πραγματοποιηθεί με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη χθεσινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, η οποία συνεδρίασε στον Παλαμά.

«Οι όροι έχουν τεθεί» έλεγαν λακωνικά αρμόδιες πηγές σχετικά με μια συνάντηση αγροτοσυνδικαλιστών και Κυριακου Μητσοτακη. Αυτοί οι όροι αφορούν τόσο την αριθμητική σύνθεση όσο και την εκπροσώπηση.

Για παράδειγμα, για το Μέγαρο Μαξίμου είναι κόκκινες γραμμές, πρώτον να μην μετέχουν πρόσωπα με παραβατικές συμπεριφορές ή ελεγχόμενα ποινικά και δεύτερον να έχουν ανοίξει οι δρόμοι.

Αυτή η θέση της κυβέρνησης μεταφέρθηκε, κατά πληροφορίες, και στο συντονιστικό των μπλόκων δια στόματος του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.