Πρώτο παράθυρο για τη μετάβαση των «σκληρών» των μπλόκων στο Μαξίμου ανοίγει την ερχόμενη Παρασκευή (16/1).

Αυτό συζητείται κατά πληροφορίες (και) από τις τάξεις των αγροτών ως η επικρατέστερη μέρα, εφόσον οι δύο πλευρές δεν τα σπάσουν ξανά στις «τεχνικές» λεπτομέρειες.

Τα χρονικά περιθώρια για ραντεβού κορυφής δεν είναι απεριόριστα καθώς για αύριο ο Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει να παραστεί στην εν πλω υποδοχή της φρεγάτας «Κιμων» η οποία απέπλευσε προ ημερών από τις γαλλικές εγκαταστάσεις της Naval Group στην πόλη Λοριάν. Και δεν θα ήθελε να επισκιαστεί κάτι τέτοιο από τις εξελίξεις στο αγροτικό μέτωπο.

Επιπλέον την ερχόμενη εβδομάδα προδιαγράφεται απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Νταβός, όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες του ετήσιου παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ.

Οι «κόκκινες» γραμμές του Μαξίμου

«Οι όροι έχουν τεθεί» έλεγαν λακωνικά αρμόδιες πηγές σχετικά με μια συνάντηση αγροτοσυνδικαλιστών και Κυριακου Μητσοτακη. Αυτοί οι όροι αφορούν τόσο την αριθμητική σύνθεση όσο και την εκπροσώπηση.

Για παράδειγμα, για το Μέγαρο Μαξίμου είναι κόκκινες γραμμές, πρώτον να μην μετέχουν πρόσωπα με παραβατικές συμπεριφορές ή ελεγχόμενα ποινικά και δεύτερον να έχουν ανοίξει οι δρόμοι.

Αυτή η θέση της κυβέρνησης μεταφέρθηκε, κατά πληροφορίες, και στο συντονιστικό των μπλόκων δια στόματος του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.