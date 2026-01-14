Γκάζι πάτησε ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο ανεβαίνοντας στο 2,6% σε ετήσια βάση από 2,4% που είχε διαμορφωθεί τον Νοέμβριο. Σημαντικές είναι οι ανατιμήσεις στο καλάθι του νοικοκυριού όπου πρωταγωνιστούν τα τρόφιμα, ενώ αν δεν υπήρχε η κατακόρυφη πτώση της τιμής του ελαιόλαδου, ο δείκτης στην ομάδα Διατροφής θα ήταν σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Δεκέμβριο οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 εντοπίζονται στο μοσχάρι 26,9%, στις σοκολάτες και τα προϊόντα σοκολάτας 20%, στον καφέ 20,9%, στο κακάο 18,75%, στο αρνί-κατσίκι 12,2%, στο νωπό γάλα 9,85%, στο γιαούρτι 9,01%, στα φρούτα (γενικά) 10,6%, στα ενοίκια κατοικιών 8,4%, στα αεροπορικά εισιτήρια 11,9% (πτήσεις εσωτερικού 4,8%, πτήσεις εξωτερικού 17,57%), σε εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία 7,4%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,6%, στα ασφάλιστρα υγείας 7,0%. Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών σημειώθηκαν σε ελαιόλαδο -34,1%, έλαια-λίπη -26,29%, πατάτες -10,65%, φυσικό αέριο -20,1%.
Υψηλές ήταν οι αυξήσεις και στα πακέτα διακοπών (7,2%) και στα αεροπορικά εισιτήρια (11,9%) με εισιτήρια για τις πτήσεις εσωτερικού να καταγράφουν άνοδο 4,8% και για τις πτήσεις εξωτερικού να κάνουν άλμα 17,57% εν μέσω της εορταστικής περιόδου.
Στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 ο μέσος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή παρουσίασε αύξηση 2,5%.
Συγκεκριμένα, τον περασμένο μήνα καταγράφηκαν αυξήσεις:
- 3,6% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αβγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες – προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ, χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά).
- 1,4% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.
- 1,8% στην ομάδα Ενδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
- 2,8% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.
- 0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες.
- 0,4% στην ομάδα Υγεία.
- 1,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.
- 0,3% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.
- 1,0% στην ομάδα Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες.
- 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση.
- 6,9% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια.
- 0,6% στην ομάδα Αλλα αγαθά και υπηρεσίες.