Γκάζι πάτησε ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο ανεβαίνοντας στο 2,6% σε ετήσια βάση από 2,4% που είχε διαμορφωθεί τον Νοέμβριο. Σημαντικές είναι οι ανατιμήσεις στο καλάθι του νοικοκυριού όπου πρωταγωνιστούν τα τρόφιμα, ενώ αν δεν υπήρχε η κατακόρυφη πτώση της τιμής του ελαιόλαδου, ο δείκτης στην ομάδα Διατροφής θα ήταν σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Δεκέμβριο οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 εντοπίζονται στο μοσχάρι 26,9%, στις σοκολάτες και τα προϊόντα σοκολάτας 20%, στον καφέ 20,9%, στο κακάο 18,75%, στο αρνί-κατσίκι 12,2%, στο νωπό γάλα 9,85%, στο γιαούρτι 9,01%, στα φρούτα (γενικά) 10,6%, στα ενοίκια κατοικιών 8,4%, στα αεροπορικά εισιτήρια 11,9% (πτήσεις εσωτερικού 4,8%, πτήσεις εξωτερικού 17,57%), σε εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία 7,4%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,6%, στα ασφάλιστρα υγείας 7,0%. Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών σημειώθηκαν σε ελαιόλαδο -34,1%, έλαια-λίπη -26,29%, πατάτες -10,65%, φυσικό αέριο -20,1%.

Υψηλές ήταν οι αυξήσεις και στα πακέτα διακοπών (7,2%) και στα αεροπορικά εισιτήρια (11,9%) με εισιτήρια για τις πτήσεις εσωτερικού να καταγράφουν άνοδο 4,8% και για τις πτήσεις εξωτερικού να κάνουν άλμα 17,57% εν μέσω της εορταστικής περιόδου.

Στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 ο μέσος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή παρουσίασε αύξηση 2,5%.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο μήνα καταγράφηκαν αυξήσεις: