Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέα διατροφική στρατηγική, «κηρύσσοντας πόλεμο» στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και τα πρόσθετα σάκχαρα. Οι συστάσεις, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη, ενθαρρύνουν τους Αμερικανούς να επιλέγουν τα λεγόμενα «πραγματικά τρόφιμα» – φρούτα, λαχανικά και κόκκινο κρέας.

«Σήμερα η κυβέρνησή μας κηρύσσει τον πόλεμο στα πρόσθετα σάκχαρα. Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, γεμάτα πρόσθετα, σάκχαρα και αλάτι, βλάπτουν την υγεία και θα πρέπει να αποφεύγονται. Το μήνυμά μου (…) είναι ξεκάθαρο: τρώτε πραγματικά τρόφιμα», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ από τον Λευκό Οίκο.

Ο Κένεντι, επικεφαλής του κινήματος «Make America Healthy Again», έχει θέσει ως προτεραιότητα τη μάχη κατά της ανθυγιεινής διατροφής, σε μια χώρα που αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά διαβήτη και παχυσαρκίας. Παράλληλα, έχει διαφοροποιήσει την πολιτική των ΗΠΑ σε ζητήματα δημόσιας υγείας και εμβολιασμών.

Η υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς συνόψισε τις νέες κατευθύνσεις: «Περισσότερες πρωτεΐνες, περισσότερα γαλακτοκομικά προϊόντα, περισσότερα καλά λιπαρά, περισσότερα δημητριακά ολικής άλεσης, περισσότερα φρούτα και λαχανικά».

Περιορισμός υπερεπεξεργασμένων τροφίμων

Οι επικαιροποιημένες συστάσεις, που ανανεώνονται κάθε πέντε χρόνια, καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν προϊόντα πλούσια σε πρόσθετα σάκχαρα, όπως έτοιμα γεύματα, πατατάκια, βιομηχανικά γλυκίσματα, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά. Αντί αυτών, δίνεται έμφαση στο σπιτικό φαγητό και στις φυσικές πρώτες ύλες.

Σε ό,τι αφορά τις πρωτεΐνες, οι νέες οδηγίες προτείνουν ποικιλία πηγών, τόσο ζωικής όσο και φυτικής προέλευσης. Συνιστώνται αυγά, πουλερικά, θαλασσινά και κόκκινο κρέας, αλλά και φασόλια, μπιζέλια, φακές, ξηροί καρποί, σπόροι και σόγια.

Υγιεινό μαγείρεμα και οικονομική διάσταση

Το υπουργείο Υγείας προτρέπει τους πολίτες να προτιμούν μεθόδους μαγειρέματος όπως το ψήσιμο στον φούρνο ή στη σχάρα αντί του τηγανίσματος, ενθαρρύνοντας παράλληλα την κατανάλωση «ολόκληρων φρούτων και λαχανικών».

Στις συστάσεις περιλαμβάνεται και η οικονομική διάσταση της διατροφής. «Η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται για να διασφαλίσει ότι όλες οι οικογένειες θα έχουν τα μέσα», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την υπουργό Γεωργίας, «ένα γεύμα που περιλαμβάνει χοιρινό, αυγά, τυρί ή πλήρες γάλα, ντομάτες, φρούτα και λαχανικά, ψωμί ολικής άλεσης ή τορτίγιες καλαμποκιού, μπορεί σήμερα να κοστίζει περίπου τρία δολάρια».

Ανησυχητικά στοιχεία για τη διατροφή των Αμερικανών

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, την περίοδο 2021-2023 περισσότερο από το ήμισυ της θερμιδικής πρόσληψης των Αμερικανών προερχόταν από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα – το υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως.