Η κυβέρνηση της Τεχεράνης γνωστοποίησε ότι διατηρεί ανοιχτή επικοινωνία με τις ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίζει σήμερα εάν θα επιτεθεί στο Ιράν. Ο αμερικανός πρόεδρος έχει, μέσα στην ημέρα, σύσκεψη με ανώτερους συμβούλους, προκειμένου να ζυγίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν – μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους μουλάδες που κυβερνούν τη χώρα από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Οπως έγραψε η εφημερίδα «New York Times», επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους, o πρόεδρος Τραμπ ενημερώθηκε τις τελευταίες ημέρες για νέες επιλογές που αφορούν στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν και αναμένεται σήμερα να λάβει τελική απόφαση. «Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά, ο στρατός το εξετάζει και εξετάζουμε μερικές πολύ ισχυρές επιλογές», δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Λαμβάνω αναφορά κάθε μία ώρα και θα πάρουμε την απόφαση». Πρόσθεσε ότι «οι ηγέτες του Ιράν» τον είχαν καλέσει το Σάββατο και ότι ήθελαν να διαπραγματευτούν. «Μπορεί να συναντηθούμε μαζί τους, έχει προγραμματιστεί συνάντηση, αλλά μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε νωρίτερα λόγω των εξελίξεων», τόνισε. Η «Wall Street Journal» ανέφερε ότι οι επιλογές περιλαμβάνουν στρατιωτικά χτυπήματα, χρήση μυστικών κυβερνοόπλων, διεύρυνση των κυρώσεων και παροχή διαδικτυακής βοήθειας σε αντικυβερνητικές πηγές. Η επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Ορισμένες βάσεις των επίλεκτων στρατιωτικών και δυνάμεων ασφαλείας μπορεί να βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, επομένως μια επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χθες ότι η χώρα του είναι έτοιμη για πόλεμο, αλλά και έτοιμη για διαπραγματεύσεις. «Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για πόλεμο – ακόμη πιο προετοιμασμένοι από τον προηγούμενο πόλεμο», αναφερόμενος προφανώς στον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, στον οποίο συμμετείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζοντας τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην Τεχεράνη γνωστοποίησε ότι τα κανάλια επικοινωνίας είναι ανοιχτά μεταξύ του Αραγτσί και του Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένου του προέδρου Τραμπ στη Μέση Ανατολή. «Το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ Αραγτσί και Γουίτκοφ είναι ανοιχτό και ανταλλάσσονται μηνύματα όποτε είναι απαραίτητο», σημείωσε ο Εσμαΐλ Μπαγκάι.

Η αμερικανική ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA ανακοίνωσε ότι έχει επαληθεύσει τους θανάτους 544 ανθρώπων – 496 διαδηλωτών και 48 μελών του προσωπικού ασφαλείας –, με 10.681 άτομα να έχουν συλληφθεί από την έναρξη των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου και την εξάπλωσή τους σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση προχώρησε σε βίαιη καταστολή σε πολλές πόλεις, με τον αριθμό των νεκρών να αναμένεται να αυξηθεί.

Ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας σε ξένους διπλωμάτες στην Τεχεράνη ισχυρίστηκε χθες ότι η κατάσταση «είναι υπό πλήρη έλεγχο», χωρίς να προσφέρει λεπτομέρειες ή αποδείξεις επ’ αυτού. Στη χώρα έχει διακοπεί η λειτουργία του Διαδικτύου, ακόμα και του Starlink, και έτσι είναι λίγα τα μηνύματα και τα βίντεο που φτάνουν στο εξωτερικό. Οι διαδηλώσεις, που πλέον βρίσκονται στη 16η ημέρα, ξεκίνησαν όταν έμποροι στην Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκαν για την ξαφνική υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Εξελίχθηκαν σε πανεθνικό κίνημα, με τους διαδηλωτές να ζητούν την ανατροπή του καθεστώτος – με γυναίκες χωρίς μαντίλες να πρωτοστατούν.

Το Ιράν έχει αντιμετωπίσει προηγούμενους γύρους μαζικών αναταραχών μέσω της βίαιης καταστολής, ιδίως το 2009 και το 2019. Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν την αντοχή του τρέχοντος κινήματος διαμαρτυρίας ενόψει μιας ολοένα και πιο σκληρής αντίδρασης του καθεστώτος. Παρά την τεράστια κλίμακα των διαμαρτυριών, δεν υπάρχουν ενδείξεις διαιρέσεων στη σιιτική κληρική ηγεσία, τον στρατό ή τις δυνάμεις ασφαλείας, και οι διαδηλωτές δεν έχουν κεντρική ηγεσία, ενώ η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη.

Ο Σεργκέι Σοϊγκού, γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, όπως ανέφερε το πρακτορείο Interfax. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Σοϊγκού καταδίκασε έντονα αυτό που χαρακτήρισε ως «προσπάθειες ξένων δυνάμεων να παρέμβουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν».