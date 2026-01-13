Περίπου 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν, δήλωσε σήμερα (13/1) Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, αποδίδοντας τους θανάτους αμάχων και μελών των δυνάμεων ασφαλείας σε «τρομοκράτες».

Στο τραπέζι ακόμη και στρατιωτική απάντηση από τον Τραμπ – Μερική αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιών

Σε εξαιρετικά λεπτή φάση βρίσκεται η στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει εάν θα προχωρήσει σε στρατιωτική απάντηση κατά της Τεχεράνης, εν μέσω της βίαιης καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η χρήση βίας από το ιρανικό καθεστώς αποτελεί «κόκκινη γραμμή», την οποία – όπως δήλωσε – η Τεχεράνη «φαίνεται να αρχίζει να ξεπερνά». Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος εξετάζει «πολύ ισχυρές επιλογές», από τη διπλωματία έως και στρατιωτικά πλήγματα.

Ταυτόχρονα, σημαντική εξέλιξη στις τηλεπικοινωνίες στο Ιράν καταγράφηκε σήμερα, καθώς ορισμένοι πολίτες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις, έπειτα από μια εβδομάδα που το καθεστώς είχε διακόψει πλήρως την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις διεθνείς κλήσεις σε μια προσπάθεια να ελέγξει την ροή πληροφοριών για τις συνεχείς αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Παρόλα αυτά, τα μηνύματα και η πρόσβαση στο ίντερνετ εξακολουθούν να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό περιορισμένα ή απενεργοποιημένα.

«Άλλο η δημόσια ρητορική, άλλο τα ιδιωτικά μηνύματα της Τεχεράνης»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ τόνισε ότι υπάρχει έντονη απόκλιση ανάμεσα στη δημόσια στάση του Ιράν και στα μηνύματα που φτάνουν κατ’ ιδίαν στην Ουάσινγκτον.

«Αυτό που ακούμε δημόσια από το ιρανικό καθεστώς είναι εντελώς διαφορετικό από τα μηνύματα που λαμβάνουμε ιδιωτικά. Ο πρόεδρος θέλει να διερευνήσει αυτά τα μηνύματα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο Τραμπ «δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές, αν το κρίνει απαραίτητο».

Παρά τις απειλές, ο αμερικανικός στρατός φαίνεται προς το παρόν να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έκανε λόγο για επικείμενη συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι «ίσως χρειαστεί να δράσουμε πριν από αυτή».

Δασμοί 25% σε χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν

Λίγες ώρες μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων την επιβολή δασμών 25% σε χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, με άμεση ισχύ. Πρόκειται για το πρώτο απτό μέτρο της Ουάσινγκτον ως απάντηση στην καταστολή των διαδηλώσεων.

Μεταξύ των χωρών που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη περιλαμβάνονται η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία, η Βραζιλία και η Ρωσία, ενώ ο Λευκός Οίκος απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου.