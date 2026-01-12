Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες, σηματοδοτώντας μια από τις πιο έντονες περιόδους κοινωνικής αναταραχής της χώρας τα τελευταία χρόνια

Τουλάχιστον 648 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights (IHRNGO) με έδρα τη Νορβηγία. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται εννέα άτομα κάτω των 18 ετών.

Η IHRNGO αναφέρει επίσης ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί κατά τις κινητοποιήσεις. Χθες, το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα είχε καταγράψει 544 θανάτους.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι μίλησε με τον Ιρανό ομόλογό της, Abbas Araghchi, και τον κάλεσε να σταματήσει αμέσως τη βία κατά των διαδηλωτών. Σε ανάρτησή της στο X τόνισε:

The killing & brutal repression of peaceful protesters in Iran is horrific. I have spoken to Foreign Minister Araghchi and told him directly: the Iranian government must immediately end the violence, uphold fundamental rights and freedoms, and ensure British nationals are safe. — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) January 12, 2026

«Η δολοφονία και η βίαιη καταστολή των ειρηνικών διαδηλωτών στο Ιράν είναι φρικτή. Είπα απευθείας στον υπουργό Araghchi ότι η ιρανική κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει αμέσως τη βία, να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και να διασφαλίσει την ασφάλεια των Βρετανών υπηκόων».

Οι χάρτες της εξέγερσης

Το Ιράν έχει καταστείλει προηγούμενες μαζικές αναταραχές με τη χρήση βίας, ιδίως το 2009 και το 2019. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για τη δύναμη αντοχής του τρέχοντος κινήματος διαμαρτυρίας ενόψει μιας όλο και πιο θανατηφόρας αντίδρασης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian.

Ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει τις διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιράν από τις 29 Δεκεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου.

Διαδηλώσεις σε Λονδίνο και Ιράν

Το Σάββατο, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στην ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο, όπου ένας άνδρας ανέβηκε στο μπαλκόνι του κτιρίου και για λίγη ώρα αντικατέστησε τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με εκείνη της μοναρχίας.

Την ίδια ώρα, οι ανησυχίες για την καταστολή στο εσωτερικό του Ιράν εντείνονται. Η χώρα παραμένει αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω των περιορισμών στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου θεωρούνται οι σοβαρότερες των τελευταίων τριών ετών.

Επίσης, φρίκη προκαλούν πλάνα από το Ιράν που κάνουν τον γύρο του κόσμου, φαίνεται να δείχνουν δεκάδες πτώματα σε μαύρες σακούλες σκορπισμένα σε μια ιατροδικαστική εγκατάσταση στην Τεχεράνη.

Το βίντεο παρουσιάζει έως και 180 πτώματα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, με τους πενθούντες να στέκονται δίπλα στους αγαπημένους τους.

H Τεχεράνη ζητά την ανάκληση δηλώσεων από ευρωπαϊκές πρεσβείες

Η Τεχεράνη απαίτησε από τους Ευρωπαίους πρέσβεις να «ανακαλέσουν τις επίσημες δηλώσεις υποστήριξης προς τους διαδηλωτές»

Οι πρέσβεις ή οι επιτετραμμένοι της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι τοποθετημένοι στην Τεχεράνη κλήθηκαν τη Δευτέρα από τις ιρανικές αρχές, οι οποίες καταδίκασαν την υποστήριξη που εξέφρασαν αυτές οι χώρες προς τους Ιρανούς διαδηλωτές, όπως ανακοίνωσε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ένα βίντεο που είδαν δημοσιογράφοι της Agence France-Presse, οι δημοσιογράφοι περιγράφουν ότι οι διπλωμάτες κλήθηκαν να καθίσουν μπροστά από μια γιγαντιαία οθόνη. Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών πρόβαλε εικόνες που, όπως ισχυρίστηκε, τεκμηριώνουν τις βίαιες ενέργειες των διαδηλωτών. «Αυτές οι ενέργειες υπερβαίνουν τις ειρηνικές διαδηλώσεις και συνιστούν οργανωμένη δολιοφθορά», σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργείου, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

I condemn the state violence that indiscriminately targets Iranian women and men who courageously demand respect for their rights. Respect for fundamental freedoms is a universal requirement, and we stand alongside those who defend them. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 12, 2026

Κατά συνέπεια, η Τεχεράνη έδωσε εντολή στους πρεσβευτές να μεταδώσουν τις εικόνες απευθείας στους αντίστοιχους υπουργούς Εξωτερικών τους και απαίτησε «την απόσυρση των επίσημων δηλώσεων που υποστηρίζουν τους διαδηλωτές». Το Ιράν τόνισε περαιτέρω ότι «οποιαδήποτε πολιτική ή δημοσιογραφική υποστήριξη είναι απαράδεκτη και συνιστά σαφή παρέμβαση στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας».

Το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε τη συνάντηση. «Οι πρέσβεις μας εξέφρασαν με έμφαση τις ανησυχίες μας», πρόσθεσε η ίδια πηγή. Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε καταδικάσει «την κρατική βία που στοχεύει αδιακρίτως Ιρανούς άνδρες και γυναίκες που απαιτούν με θάρρος το σεβασμό των δικαιωμάτων τους».

Το Ισραήλ ετοιμάζεται για επίθεση από το Ιράν

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή επίθεση από το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του France24 που. Όπως αναφέρει το δίκτυο, Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν πως σε περίπτωση αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι».

Το Ισραήλ έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού του, καθώς οι εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν μπορεί να αγνοήσει» τον αριθμό των θυμάτων στο Ιράν. Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Walla, η εκτίμηση αυτή έχει οδηγήσει σε προετοιμασίες για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης.

Πηγές στο Ισραήλ αναφέρουν ότι ο Τραμπ και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν πρόσφατη επικοινωνία για την κατάσταση στο Ιράν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Νετανιάχου ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε ενδεχόμενη επίθεση.