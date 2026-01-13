Διεθνής ανησυχία ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, καθώς οι Ιρανοί περιγράφουν τρομερά επίπεδα θανάτου και καταστροφής στις πρώτες τους κλήσεις προς τις οικογένειές τους στο εξωτερικό εδώ και μέρες. Ένας Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ανέρχεται σε περίπου 2.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ασφαλείας.

Όπως μεταδίδε το BBC, ένας διαδηλωτής, ο Έρφαν Σολτάνι, σύμφωνα με πληροφορίες, θα «εκτελεστεί αύριο», με μια ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα να δηλώνει ότι «ποτέ δεν έχουν δει μια υπόθεση να προχωρά τόσο γρήγορα».

Σύμφωνα με την Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Hengaw, ένας 26χρονος άνδρας που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη έχει ήδη καταδικαστεί σε θάνατο.

Η οργάνωση αναφέρει ότι η οικογένεια του Έρφαν Σολτάνι, έχει ενημερωθεί ότι θα εκτελεστεί αύριο, αν και δεν τους έχουν δοθεί πληροφορίες σχετικά με το πότε έλαβε χώρα η δίκη του ή ποιες είναι οι κατηγορίες εναντίον του.

«Ποτέ δεν έχουμε δει μια υπόθεση να προχωράει τόσο γρήγορα», λέει εκπρόσωπος από την οργάνωση στο BBC. «Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί κάθε τακτική που γνωρίζει για να καταστείλει τον λαό και να σπείρει τον φόβο».

Erfan Soltani was arrested for protesting during Iran’s 2026 uprising. The Islamic Republic is set to execute him this Wednesday, and informed his family that the sentence is final. He was denied access to a lawyer. Erfan’s only crime was calling for freedom. Be his voice. pic.twitter.com/73WfZCJiq2 — National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) January 11, 2026

« Ο Έρφαν Σολτάνι συνελήφθη για διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 2026 στο Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία πρόκειται να τον εκτελέσει αυτή την Τετάρτη και ενημέρωσε την οικογένειά του ότι η ποινή είναι τελεσίδικη. Του αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο. Το μόνο έγκλημα του Έρφαν ήταν ότι ζήτησε ελευθερία. Γίνετε η φωνή του» αναφέρεται σε ανάρτηση.

«Πάνω από 2.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις»

Περίπου 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν, δήλωσε σήμερα (13/1) Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, αποδίδοντας τους θανάτους αμάχων και μελών των δυνάμεων ασφαλείας σε «τρομοκράτες».

Στο τραπέζι ακόμη και στρατιωτική απάντηση από τον Τραμπ – Μερική αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιών

Σε εξαιρετικά λεπτή φάση βρίσκεται η στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει εάν θα προχωρήσει σε στρατιωτική απάντηση κατά της Τεχεράνης, εν μέσω της βίαιης καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η χρήση βίας από το ιρανικό καθεστώς αποτελεί «κόκκινη γραμμή», την οποία – όπως δήλωσε – η Τεχεράνη «φαίνεται να αρχίζει να ξεπερνά». Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος εξετάζει «πολύ ισχυρές επιλογές», από τη διπλωματία έως και στρατιωτικά πλήγματα.

Ταυτόχρονα, σημαντική εξέλιξη στις τηλεπικοινωνίες στο Ιράν καταγράφηκε σήμερα, καθώς ορισμένοι πολίτες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις, έπειτα από μια εβδομάδα που το καθεστώς είχε διακόψει πλήρως την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις διεθνείς κλήσεις σε μια προσπάθεια να ελέγξει την ροή πληροφοριών για τις συνεχείς αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Παρόλα αυτά, τα μηνύματα και η πρόσβαση στο ίντερνετ εξακολουθούν να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό περιορισμένα ή απενεργοποιημένα.

«Άλλο η δημόσια ρητορική, άλλο τα ιδιωτικά μηνύματα της Τεχεράνης»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ τόνισε ότι υπάρχει έντονη απόκλιση ανάμεσα στη δημόσια στάση του Ιράν και στα μηνύματα που φτάνουν κατ’ ιδίαν στην Ουάσινγκτον.

«Αυτό που ακούμε δημόσια από το ιρανικό καθεστώς είναι εντελώς διαφορετικό από τα μηνύματα που λαμβάνουμε ιδιωτικά. Ο πρόεδρος θέλει να διερευνήσει αυτά τα μηνύματα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο Τραμπ «δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές, αν το κρίνει απαραίτητο».

Παρά τις απειλές, ο αμερικανικός στρατός φαίνεται προς το παρόν να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έκανε λόγο για επικείμενη συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι «ίσως χρειαστεί να δράσουμε πριν από αυτή».