Στο προσκήνιο επανέρχονται κάθε λογής γαλάζιες βεντέτες καθώς υπουργοί και βουλευτές εντείνουν την κινητικότητά τους όχι μόνο με ορίζοντα εθνικής αναμέτρησης αλλά ακόμα και με μετεκλογικούς όρους. Νέα εσωτερικά τζαρτζαρίσματα, ενδοοικογενειακές κόντρες από τα παλιά και ξαφνικές εσωτερικές τρικλοποδιές μαρτυρούν ότι οι εσωκομματικές ισορροπίες είναι εύθραυστες, εξού και παρακολουθούνται στενά από τους επιτελείς του Μαξίμου, της κομματικής έδρας στην Πειραιώς και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αναγνωρίζουν άλλωστε ότι όσο η πολιτική καθημερινότητα θα αποκτά πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά και όσο περισσότερο θα πιέζεται η κυβέρνηση σε θέματα πρώτης γραμμής, τόσο θα μεγαλώνει η αγωνία του σταυρού και της επόμενης ημέρας.

Οι αιτίες

Μπορεί το πρωθυπουργικό περιβάλλον να παλεύει να κρατά τα πολλαπλά… κρούσματα κάτω από το ραντάρ προς αποφυγή του κινδύνου εσωστρέφειας, αυτά όμως έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες είτε από το θεσμικό τερέν της Βουλής είτε από τηλεπαράθυρα και ραδιοσυχνότητες ή ακόμα και στις παραδοσιακές συνάξεις των ημερών για την κοπή της κομματικής βασιλόπιτας. Πίσω από τα γαλάζια θερμά επεισόδια κρύβονται δυνητικές συμμαχίες καθ’ οδόν προς τη μάχη διεκδίκησης μιας έδρας ή αντίθετα συγκρούσεις με το βλέμμα (και) στην επόμενη ημέρα της παράταξης.

Ενδεικτικό ότι τις προηγούμενες ημέρες που ο Νίκος Δένδιας ήταν σε πρώτο πλάνο λόγω του νομοσχεδίου για τον νέο «χάρτη» των Ενόπλων Δυνάμεων, υπήρξαν ενδοοικογενειακοί τριγμοί σε συνέχειες. Ο υπουργός Αμυνας άδειασε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη όταν τον άκουσε να λέει στη Βουλή «άσε μας, καλέ κουκλίτσα μου» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που τον κατηγόρησε ότι κάνει «βρώμικες δουλίτσες». Πολλοί είδαν πίσω από την παρέμβαση Δένδια ένα… χρωστούμενο, καθώς ο υπουργός είχε ενοχληθεί πρόσφατα από τη σπόντα Καιρίδη ότι «θα έπρεπε να είναι εδώ ο υπουργός» σε συζήτηση του νομοσχεδίου στην επιτροπή της Βουλής. «Δεν έχει καμία δουλειά υπουργός να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο», επέμεινε ο Καιρίδης (Mega), υποστηρίζοντας ωστόσο ότι «ποτέ δεν τα σπάσαμε» με τον Δένδια.

Για την «ανάρμοστη συμπεριφορά της Κωνσταντοπούλου» αλλά και την «ανάρμοστη συμπεριφορά του Καιρίδη» υπήρξε αιχμή της Ζωής Ράπτη, η οποία επίσης εκλέγεται στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, ενώ σπόντα επεφύλασσε αλλά προς την άλλη κατεύθυνση, στον Δένδια, ο Αδωνις Γεωργιάδης λέγοντας προχθές το βράδυ από τα Βριλήσσια για στελέχη που δεν μιλούν προς υποστήριξη της κυβέρνησης στα δύσκολα για να μη χάσουν «κανέναν πολιτικό πόντο». Οι μυημένοι στο νεοδημοκρατικό παρασκήνιο μιλούν με νόημα για καβγάδες που έρχονται από το παρελθόν και «θα έχουν μέλλον».

Γαλάζια καρφιά

Αντίστοιχα, ως αιχμή προς τον Κώστα Τσιάρα ερμήνευσαν στο νεοδημοκρατικό στρατόπεδο την αποστροφή του προκατόχου του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη ότι επί των δικών του ημερών «δεν υπήρξε καν αγροτική κινητοποίηση, όχι μπλόκο, αλλά ούτε συνέλευση δεν έγινε». Ηταν «ρυθμισμένα», είπε (Σκάι) ο Βορίδης, βγάζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη εκτός κάδρου ευθυνών για τα μεγάλης διάρκειας και έντασης μπλόκα και οδηγώντας γαλάζια στελέχη να θυμηθούν και τη στάση του πρώην υπουργού σε μία από τις συσκέψεις – ενημέρωσης των βουλευτών για το Αγροτικό. Τότε ο Βορίδης φέρεται ότι είχε αναρωτηθεί ενώπιον του Τσιάρα «έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν το βλέπω».

Στην ίδια κατεύθυνση, το μπλακάουτ που παρέλυσε προ ημερών τις πτήσεις στο FIR Αθηνών οδήγησε τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη να… παραπέμπει στον υπουργό Χρίστο Δήμα, λέγοντας ότι σε εκείνον «υπάγεται απευθείας» η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ η ηγεσία του υπουργείου εμμέσως κάρφωνε τον Χρήστο Σταϊκούρα με την αποστροφή «αυτά τα συστήματα παραλάβαμε». Αντίστοιχη αίσθηση στο εσωτερικό της ΝΔ είχαν προκαλέσει προ ολίγων μηνών και οι διαδοχικές αιχμές – κυρίως μέσω αρθρογραφίας – της Σοφίας Βούλτεψη για τον Θάνο Πλεύρη σχετικά με τη διαχείριση του Μεταναστευτικού.