Το πάνελ της παρουσίασης της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, που θα γίνει το Σάββατο το μεσημέρι στο «Ολύμπιον», έκρυβε εκπλήξεις: για το βιβλίο θα μιλήσει ο πολιτικός επιστήμονας και μέλος του ΙΑΤ, Αρης Στυλιανού, ο επιχειρηματίας (και προσωπικός φίλος του πρώην πρωθυπουργού) Κώστας Τούμπουρος, η γεωπόνος και πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και δύο πολιτικά στελέχη – ο Διονύσης Τεμπονέρας και ο Αντώνης Σαουλίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και δεύτερος σε σταυρούς στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Και αν για τον πρώτο η παρουσία του εκεί δεν είναι μεγάλη έκπληξη, για τον δεύτερο τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.

Δεν είχε ενημερώσει

Ο Σαουλίδης στο παρελθόν ήταν στέλεχος κοντά στον Ανδρουλάκη, που σταδιακά προσχώρησε στο εσωκομματικό αντιπολιτευτικό στρατόπεδο και από τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές καταγράφεται σε εκείνους που στήριξαν τον Χάρη Δούκα –μόλις πριν από λίγες μέρες, ο Σαουλίδης βρέθηκε σε προσυνεδριακό «μάζεμα» του δημάρχου Αθηναίων στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχε ενημερώσει την Κοτζιά για τη συμμετοχή του, λένε οι γνωρίζοντες και από τον βορρά. Στο δημαρχείο έμαθαν τη σύνθεση του πάνελ από τους δημοσιογράφους. «Αν μας είχε ρωτήσει, θα ήμασταν κάθετα αντίθετοι», σχολίαζαν χαρακτηριστικά από το περιβάλλον Δούκα. Ο Σαουλίδης, πάντως, έχει εκφράσει θέση υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών, σε συνέντευξή του (ΕΡΤ), τον περασμένο Οκτώβριο. Θέση που αναμένεται να επαναλάβει στην εκδήλωση.

Εκτός κόμματος

Οσοι στη Χαριλάου Τρικούπη είχαν δει εκείνη τη συνέντευξη, στην οποία ο Σαουλίδης είχε πει πως «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να μετακινηθεί πολιτικά από το Κέντρο προς την Αριστερά», πως δεν μπορεί να τοποθετηθεί δημόσια για ένα κόμμα που δεν υπάρχει ακόμα και αναρωτήθηκε χαριτολογώντας «αν σας καλούσε το BBC θα μένατε στην ΕΡΤ», είχαν εκλάβει τα λεγόμενά του ως φλερτ με την πλευρά Τσίπρα. Από το ΠΑΣΟΚ τόνιζαν χθες πως αυτό το φλερτ, γνωστό στα κεντρικά, ήταν ο λόγος που ο Σαουλίδης ήταν το μοναδικό μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου που δεν τοποθετήθηκε σε καμία γραμματεία ενόψει συνεδρίου. «Εχει ήδη θέσει τον εαυτό του εκτός κόμματος», σχολίαζαν χαρακτηριστικά.

Δειγμα γραφής

Η επιλογή Τσίπρα, πάντως, να αξιοποιήσει πολιτικά στελέχη σε μια κρίσιμη στιγμή για το μομέντουμ του νέου κόμματος που ευαγγελίζεται, δείχνει και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει – σε αυτή τη φάση, που δεν είναι η ίδια με αυτή του προηγούμενου φθινοπώρου, η συμμετοχή Τεμπονέρα δείχνει πως και οι συριζαίοι στρατιώτες είναι ευπρόσδεκτοι στην προσπάθεια. Και η συμμετοχή της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στο πάνελ έχει ευρύτερο κεντροαριστερό ενδιαφέρον, καθώς η γεωπόνος είναι ανιψιά του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ροβέρτου Σπυρόπουλου, συμμετείχε στην ομάδα «ΜΠΡΟΣΤΑ» και αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ το 2018, επί ηγεσίας Φώφης Γεννηματά.

Απορία

