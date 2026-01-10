Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Καστοριά, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για εγκατάλειψη της υπαίθρου και απουσία στρατηγικού σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα. «Όταν θα φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εξουσία και θα ρωτήσεις “τι θυμάστε από τη διακυβέρνησή του”, δύσκολα θα θυμάται κανείς κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πρωτογενής τομέας ζητά δικαιοσύνη. «Αν έμπαιναν στο σπίτι σας και σας έκλεβαν, δεν θα θέλατε να μάθετε ποιος σας έκλεψε, να πληρώσει και στην καλύτερη εκδοχή να σας επιστρέψει και όσα σας έκλεψε; Αυτό ζητά σήμερα ο πρωτογενής τομέας: δικαιοσύνη. Να πληρώσουν αυτοί που οργάνωσαν το ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε.

Κριτική για την πράσινη μετάβαση

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην πράσινη μετάβαση, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Δήμο Άργους Ορεστικού και τα κτήρια του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα, όπου, όπως είπε, υπάρχουν φωτοβολταϊκά για αυτοπαραγωγή που δεν συνδέονται με το δίκτυο. «Πράσινη μετάβαση δεν ήταν να πάρουν τις ΑΠΕ στα χέρια τους οι εγχώριοι ολιγάρχες και να είμαστε πελάτες τους», τόνισε, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως ένα από τα «μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης».

Επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, μιλώντας για «βίαιη απολιγνιτοποίηση» και συγκέντρωση των ΑΠΕ στα χέρια των ισχυρών. Κατά τον ίδιο, τα σχέδια ενεργειακής μετάβασης θα έπρεπε να έχουν ως άξονα το χαμηλό κόστος παραγωγής και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. «Γι’ αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε.

Κατηγορίες για έλεγχο του δημόσιου λόγου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «ελέγχει και κατευθύνει τον δημόσιο διάλογο όπου θέλει και με τους όρους που θέλει». Αναφέρθηκε στα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, λέγοντας ότι «αντί να απολογείται η κυβέρνηση, απολογείται η αντιπολίτευση». «Μου θυμίζει το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου αντί να απολογείται αυτός που οργάνωσε τις υποκλοπές, ήθελαν να απολογούνται τα θύματα», σημείωσε.

Κάλεσμα για πολιτική αλλαγή

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες «να πάρουν τον αγώνα στα χέρια τους» και να μεταφέρουν το δίλημμα «θέλετε τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή;». Υποστήριξε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την αλλαγή, καθώς διαθέτει κυβερνητικό πρόγραμμα και στελέχη με εμπειρία. «Κόμματα-μεσσίες δεν μπορούν να κυβερνήσουν και εν τέλει πέφτει νερό στον μύλο της Νέας Δημοκρατίας», είπε.

Τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να συνδυάσει «αλλαγή και σταθερότητα», επισημαίνοντας ότι το κόμμα του ανεβαίνει σταθερά στις δημοσκοπήσεις ενώ η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί. «Εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα. Και προσωπικά δεν έχω. Εμείς λογοδοτούμε μόνο στον λαό», πρόσθεσε.

«Δεν διχάζουμε, ενώνουμε»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι το κόμμα του δεν επιδιώκει τον διχασμό. «Εμείς δεν διχάζουμε. Έχουμε ενωτικό λόγο. Είμαστε αξιόπιστοι στα εθνικά θέματα. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχήλια», ανέφερε. Κατά τον ίδιο, η Νέα Δημοκρατία θα προτιμούσε απέναντί της έναν αντίπαλο που «διχάζει και λαϊκίζει», όμως «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολος αντίπαλος και γι’ αυτό το χτυπούν όλοι».