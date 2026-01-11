Νέες αιχμές κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την πρόσφατη ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχετικά με το διεθνές δίκαιο.

Σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Τσουκαλά, ο Πρωθυπουργός, «αφού προηγουμένως τον άδειασαν ακόμη και βουλευτές του», επιχείρησε μια «ανεπανάληπτη κυβίστηση» προκειμένου να περιορίσει τις αντιδράσεις που προκάλεσε η προηγούμενη τοποθέτησή του για το διεθνές δίκαιο.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θυμήθηκε ξανά την αξία του διεθνούς δικαίου» στις 11 Ιανουαρίου, παρότι λίγες ημέρες νωρίτερα το είχε παραλείψει, «ξεχνώντας και απαξιώνοντας το θεμέλιο της εθνικής στρατηγικής της εξωτερικής μας πολιτικής».

Αναφορά στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε επίσης αναφορά στην εφαρμογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος καθιστά υποχρεωτικό τον ορισμό δικάσιμου. Όπως τόνισε, και σε προηγούμενους κώδικες και νόμους της κυβέρνησης προβλεπόταν συγκεκριμένη προθεσμία για τον προσδιορισμό δικάσιμου, χωρίς ωστόσο να τηρηθεί.

«Σημασία έχει η εφαρμογή», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «όπου κρίνεται στην πράξη η κυβέρνηση του, το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό».