Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αναφέρθηκε στη νέα διεθνή πραγματικότητα, όπου η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη. Τόνισε ότι η μόνη βιώσιμη προοπτική για τη Βενεζουέλα είναι μια ομαλή, δημοκρατική μετάβαση με σεβασμό στη λαϊκή βούληση και στους διεθνείς κανόνες.

Η διεθνής ασφάλεια και η θέση της Ελλάδας

«Στη δική μας ήπειρο, η εβδομάδα που πέρασε έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, όχι ως αφηρημένη έννοια, αλλά ως συλλογική ευθύνη», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι στη συνάντηση του συνασπισμού των προθύμων στο Παρίσι για τη στήριξη της Ουκρανίας επανέλαβε τη σταθερή ελληνική θέση υπέρ του διεθνούς δικαίου και του απαραβίαστου των συνόρων.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα αποστείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, αλλά θα συνεχίσει να τη στηρίζει, εξετάζοντας άλλες μορφές συνδρομής, όπως η θαλάσσια επιτήρηση. «Η προσήλωσή μας στο Διεθνές Δίκαιο είναι η πυξίδα μας σε αυτόν τον νέο, άγριο κόσμο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντος περνά μέσα από ισχυρές συμμαχίες και ενίσχυση των αποτρεπτικών δυνατοτήτων της χώρας. Ενδεικτικά, ανέφερε την επικείμενη άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Οικονομία και μεταρρυθμίσεις

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «το 2026 συνεχίζουμε με την ίδια συνταγή που έχει αποδώσει εδώ και 6,5 χρόνια: να ενισχύουμε την οικονομία με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, χωρίς να παίζουμε με τα δημόσια οικονομικά». Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο το 2025 διατέθηκαν πάνω από 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μέσω νέων παροχών και μόνιμων μειώσεων φόρων.

Παιδεία και δημόσιο πανεπιστήμιο

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη διαγραφή των «αιώνιων φοιτητών», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για 308.605 μη ενεργούς φοιτητές που είχαν εγγραφεί ακόμη και πριν από δεκαετίες. Όπως τόνισε, η φοιτητική ιδιότητα δεν μπορεί να ισχύει εφ’ όρου ζωής, ενώ το νέο πλαίσιο προβλέπει εξαιρέσεις για εργαζόμενους φοιτητές, λόγους υγείας και οικογενειακές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, έκανε λόγο για τον τερματισμό πολυετούς κατάληψης στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών στου Ζωγράφου, σημειώνοντας ότι οι χώροι θα αποδοθούν ξανά στους φοιτητές μετά την αποκατάστασή τους.

Υγεία και κοινωνική πολιτική

Στον τομέα της υγείας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημαντική αναβάθμιση του ογκολογικού νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», όπου λειτουργούν πλέον 11 χειρουργικές αίθουσες αντί για 5, χάρη στην ανακαίνιση 9 αιθουσών. «Η επένδυση αυτή ενισχύει ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας και μειώνει τις αναμονές για τους ασθενείς», σημείωσε.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην έναρξη του Προγράμματος Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, το οποίο παρέχει voucher έως 800 ευρώ τον μήνα για θεραπείες όπως εργοθεραπεία και λογοθεραπεία σε παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες.

Υποδομές και περιβάλλον

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της επάρκειας νερού στην Αττική, ανακοινώνοντας ότι η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει νέες υποδομές, αναβάθμιση του δικτύου και επαναχρησιμοποίηση νερού, ενώ τα τιμολόγια παραμένουν τα χαμηλότερα στην Ευρώπη.

Δικαιοσύνη και οδική ασφάλεια

Αναφερόμενος στη Δικαιοσύνη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κάθε υπόθεση θα έχει δικάσιμο το αργότερο σε 210 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, έναντι των έως και 1.315 ημερών που ίσχυαν μέχρι πρότινος.

Για την οδική ασφάλεια, επεσήμανε ότι το 2025 καταγράφηκε μείωση 21,5% στα θανατηφόρα τροχαία, η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα, με 522 θύματα έναντι 665 το 2024. «Δεν πανηγυρίζουμε για αριθμούς, αλλά για ζωές που σώθηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αγορές και διοίκηση

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών για τη ριζική αναβάθμιση του θεσμού. Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν πλήρη ψηφιοποίηση αδειών, ηλεκτρονική κλήρωση θέσεων και δημιουργία Ψηφιακής Πύλης Λαϊκών Αγορών.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών για την έκδοση διαβατηρίων, που θα μειώσει τη γραφειοκρατία και θα επιταχύνει τη διαδικασία εξυπηρέτησης των πολιτών.

Αθλητισμός και θεσμικές εκκρεμότητες

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την τοποθέτηση 111 διακεκριμένων πρωταθλητών και πρωταθλητριών σε θέσεις του Δημοσίου, ρύθμιση που εκκρεμούσε από το 2014. «Η αποκατάστασή τους σηματοδοτεί τον σεβασμό της Πολιτείας στην προσφορά τους και στις διεθνείς τους διακρίσεις», ανέφερε.

«Αυτά για την πρώτη μας ανασκόπηση του έτους. Ελπίζω να μην σας κούρασα! Ραντεβού, φυσικά, την επόμενη Κυριακή. Καλημέρα!» κατέληξε ο πρωθυπουργός.