Λίγο πριν από τις 12:00 έφτασε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην οδό Πειραιώς στο Μοσχάτο ο πρωθυπουργός και 8ος Πρόεδρος στην ιστορία της παράταξης, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα γραφεία βρίσκονταν ήδη πολλά στελέχη και φίλοι της ΝΔ που του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή. «Επιτυχίες, επιτυχίες να έχουμε πάντα» είπε ο ίδιος μπαίνοντας στα γραφεία.

Η σημερινή του παρουσία στα κεντρικά γραφεία έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

​Ο κ. Μητσοτάκης παραβρίσκεται αυτή την ώρα στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων, ανταλλάσσοντας ευχές με τα στελέχη και το προσωπικό του κόμματος. Αμέσως μετά την εκδήλωση, το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει συνάντηση με πολίτες στην περιοχή του Μοσχάτου.

