Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία σε συγκέντρωση πολιτών στο Μοσχάτο, μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της Νέας Δημοκρατίας στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Ο πρωθυπουργός έκανε απολογισμό της δεκαετούς ηγεσίας του και αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

«Εδώ και μία δεκαετία η Νέα Δημοκρατία είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα. Κερδίσαμε μαζί δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές και τρεις εθνικές αναμετρήσεις. Και το 2027 θα κερδίσουμε μια ακόμη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα «πήγε τη χώρα μπροστά» και «δημιούργησε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία του υπεύθυνου πατριωτισμού και της προόδου».

Αναφορές στη γεωπολιτική συγκυρία και την ασφάλεια

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις, σημειώνοντας πως «σε αυτή τη συγκυρία, το να κρατιέται σταθερό το τιμόνι του σκάφους της πατρίδας μας, να αισθάνονται οι Έλληνες ασφαλείς, αυτό ανάγεται σε πρώτη προτεραιότητα». Επισήμανε ότι με τη Νέα Δημοκρατία «οι πολίτες μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς σε αυτό το νέο περιβάλλον που αλλάζει με τόσο μεγάλη ταχύτητα».

Αναφερόμενος στις αμυντικές δυνατότητες της χώρας, υπενθύμισε την άφιξη της πρώτης γαλλικής φρεγάτας Belh@rra, του «Κίμωνα», στον Φλοίσβο, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή «σύμβολο της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων και της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας».

Απολογισμός δεκαετίας και μεταρρυθμίσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι πριν από δέκα χρόνια εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεσμευόμενος να την «ξανακάνει μεγάλη και ισχυρή». Όπως είπε, «δέκα χρόνια μετά, μπορούμε να πούμε χωρίς αμφιβολία ότι τηρήσαμε αυτή τη δέσμευση».

Αναφέρθηκε στις εκλογικές επιτυχίες, στη διαχείριση κρίσεων όπως η πανδημία και η μεταναστευτική πίεση στον Έβρο, καθώς και στις σημαντικές διεθνείς συμφωνίες με Γαλλία και ΗΠΑ. Επισήμανε την πτώση της ανεργίας «από το 18% το 2019 κάτω από το 8% σήμερα» και τις μειώσεις φόρων που, όπως είπε, «οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί ήδη βλέπουν στα εισοδήματά τους».

Παιδεία, Υγεία και κοινωνική πολιτική

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τονίζοντας ότι «διαγράφηκαν πάνω από 300.000 αιώνιοι φοιτητές» και ότι «το 2026 ξεκινά χωρίς ενεργές καταλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια». Παρουσίασε επίσης έργα αναβάθμισης στα νοσοκομεία, όπως τα νέα χειρουργεία στον «Άγιο Σάββα», που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αναφορικά με την ακρίβεια και τη στήριξη των νοικοκυριών, ανέφερε ότι «επιστρέφεται ένα ολόκληρο νοίκι στους συμπολίτες που νοικιάζουν», επισημαίνοντας πως αυτή η πολιτική είναι αποτέλεσμα «δημοσιονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης».

Το βλέμμα στο 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως το 2026 θα είναι «χρονιά μεγάλων μεταρρυθμίσεων» ώστε «το 2027 να μπούμε στην τελική ευθεία για μια ακόμη εκλογική νίκη». Τόνισε ότι «μετά από 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ» αισθάνεται «ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών».

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να απορρίψουν τις «σειρήνες του λαϊκισμού», τονίζοντας πως «οι πειραματισμοί του παρελθόντος κόστισαν ακριβά στη χώρα». Υπογράμμισε ότι «η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη φερέγγυα πολιτική δύναμη» και δεσμεύτηκε να συνεχίσει «με αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «οι πολίτες γνωρίζουν ότι από εμένα δεν θα ακούσουν ψέματα. Το “ναι” είναι “ναι” και το “όχι” είναι “όχι”». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι Έλληνες «ξεχωρίζουν τις φωνές της υπευθυνότητας από εκείνες του λαϊκισμού και της ανευθυνότητας», ευχόμενος «καλή χρονιά και νέες επιτυχίες για τη Νέα Δημοκρατία το 2027».