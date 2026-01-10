Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε έναν απολογισμό της δεκαετούς ηγεσίας του στη Νέα Δημοκρατία μέσα από ένα video τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, ο πρωθυπουργός ανατρέχει σε σημαντικές στιγμές της πολιτικής του πορείας, όπως η διαχείριση της κρίσης στον Έβρο, η αντιμετώπιση της πανδημίας και η δημιουργία της πλατφόρμας gov.gr.

Αναφέρεται επίσης στη συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης τον Ιούλιο του 2020, στην υπογραφή των αμυντικών συμφωνιών με τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στην ιστορική ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Το βίντεο περιλαμβάνει ακόμη αναφορές στις διπλές εκλογές του 2023, στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, στην έναρξη λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης και στις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν τον Νοέμβριο του 2025.

«Και συνεχίζουμε», καταλήγει το βίντεο του πρωθυπουργού, στέλνοντας μήνυμα προοπτικής.

Τα σημαντικότερα γεγονότα στην Ελλάδα τα 10 χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ

2016

Ενταση στην εφαρμογή των μνημονίων και περικοπές σε δημόσιες δαπάνες.

Διαχείριση προσφυγικών ροών, κυρίως στο βόρειο Αιγαίο.

Συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας για περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης.

2017

Εκλογή νέας ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία (Κυριάκος Μητσοτάκης).

Συνεχιζόμενη οικονομική σταθεροποίηση μετά την κρίση χρέους.

Φυσικές καταστροφές: Πυρκαγιές στην Αττική και στη βόρεια Ελλάδα.

2018

Ολοκλήρωση τρίτου προγράμματος οικονομικής βοήθειας της Ελλάδας από τους διεθνείς δανειστές.

Αύξηση του τουρισμού, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάκαμψη.

Συζητήσεις για το προσφυγικό και κοινωνική ένταση σε νησιά υποδοχής.

2019

Εθνικές εκλογές και αλλαγή κυβέρνησης.

Συνέχιση οικονομικών μεταρρυθμίσεων.

Φυσικές καταστροφές: Μεγάλες πλημμύρες και πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές.

2020 – 2021 (Πανδημία COVID‑19)

Πρώτο και δεύτερο lockdown για περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Εκστρατεία εμβολιασμού κατά του COVID‑19 με εκατομμύρια πολίτες να συμμετέχουν.

Έκτακτα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων, εργαζομένων και νοικοκυριών λόγω της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία.

Προβλήματα στο σύστημα υγείας λόγω υπερφόρτωσης νοσοκομείων.

2022

Πολιτικές αντιδράσεις για υποθέσεις παρακολουθήσεων και διαφθοράς .

Σεισμός στην Κρήτη και σεισμική δραστηριότητα σε άλλες περιοχές.

Συνεχιζόμενη ένταση με την Τουρκία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

2023

Τραγωδία στα Τέμπη : Σιδηροδρομικό δυστύχημα με δεκάδες νεκρούς.

Αντιδράσεις για διαχείριση κρίσεων και δημόσια ασφάλεια.

Κοινωνικές διαμαρτυρίες για ακρίβεια και ενεργειακό κόστος.

2024

Νομοθεσία για γάμους ομόφυλων ζευγαριών .

Συνέχιση μεταρρυθμίσεων σε παιδεία, εργασία και δημόσιο τομέα.

Κοινωνικές συζητήσεις για ισότητα και δικαιώματα ευάλωτων ομάδων.

2025