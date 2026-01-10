Ηλεκτροσόκ προκαλούν σε αγρότες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ΕΕ- Mercosur και μάλιστα όπως διαφάνηκε στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων το Σάββατο, νέα δεδομένα μπαίνουν στο τραπέζι της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την προσεχή Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν τους δρόμους ανοικτούς και να μην πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στην Αθήνα. Ομως βλέποντας τις αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη του αγροτικού κόσμου και πληροφορούμενοι το περίγραμμα της συμφωνίας είναι διατεθειμένοι – όπως ειπώθηκε από πολλούς στην πανελλαδική σύσκεψη – να σκληρύνουν τη στάση τους.

Χωρίς τρακτέρ στην Αθήνα – Κλιμάκωση αν δεν βρεθεί λύση

Στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας, οι εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 αγροτικά μπλόκα αποφάσισαν να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Οι αγρότες ζητούν να κρατηθούν πρακτικά στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα, αφήνοντας όμως τους δρόμους ανοιχτούς.

Κυβέρνηση: Δεν υπάρχουν περιθώρια

Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για περισσότερες παροχές.

Όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν.

Στο βάθος Mercosur

Στην πανελλαδική σύσκεψη υπήρξαν φωνές παραγωγών που ζήτησαν να μην πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον πρωθυπουργό, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur.

﻿</p><p>

Αμέσως μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, τα μέλη της επιτροπής θα επιστρέψουν στα μπλόκα για να ενημερώσουν όλους τους αγρότες και να αποφασίσουν τη συνέχεια.

Όπως αποφάσισαν τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους εν αναμονή του αποτελέσματος της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό και θα κινηθούν ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, αν δεν ικανοποιηθούν.

Νέες συνελεύσεις

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης και ανάλογα με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, θα πραγματοποιηθούν νέες συνελεύσεις στα μπλόκα, προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων. Οχι στο συλλαλητήριο

Παράλληλα, η Πανελλαδική Επιτροπή απέρριψε την πρόταση για πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία μια τέτοια κινητοποίηση δεν θα προσέθετε ουσιαστικό όφελος στον αγώνα τους.

Επειδή οι αγρότες θέλουν να έχουν ολοκληρωμένη εκπροσώπηση από όλους τους τομείς, από τους γεωργούς, από τους αλιείς, τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους, τέθηκε η πρόταση στο τραπέζι να γίνουν δύο επιτροπές και να πάνε η μία μετά την άλλη διαδοχικά να συναντήσουν τον πρωθυπουργό. Το αίτημα αυτό έχει μεταφερθεί στους συνεργάτες του πρωθυπουργού και αναμένεται η απάντηση.